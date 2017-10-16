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Irak ordusu Kerkük'e girdi, halk sevinçten sokaklara döküldü

IRAK ORDUSU KERKÜK'E GİRDİ, HALK SEVİNÇTEN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Kerkük'ün batısında halk, Irak ordusunu sevinç gösterileriyle karşıladı. Sevinç gösterilerinden fotoğraflar da geldi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Irak Ordusu Kerkük'e Girdi, Halk Sevinçten Sokaklara Döküldü(5/10)1

Kerkük'ün güvenliğini sağlama operasyonu çerçevesinde Irak ordusu kentte önemli noktaları ele geçirmeye devam ederken bölge halkı orduyu sevinç gösterileriyle karşıladı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Bağımsızlık referandumuyla Kerkük'ü topraklarına katmaya çalışan Barzani ve Irak ordusu arasında çatışma sürüyor.

HALK IRAK ORDUSUNU SEVİNÇLE KARŞILADI

Geceden beri süren çatışmalarla Irak askerleri Kerkük'e girdi. Süren operasyonlar kapsamında Kerkük Havaalanı Irak ordusunun eline geçti. Ordu, havaalanının yanı sıra petrol kuyuları ve şehrin dış bağlantı yollarının kontrolünü sağladı. Irak ordusu kentte ilerleyişini sürdürürken, halk bu durumu sevinçle karşıladı. Askeri araçların geçişi sırasında halkın sevinç gösterisi amatör kameralara yansıdı.

İşte bölgeden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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