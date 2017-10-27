Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak ordusu ile peşmergenin ateşkesine ilişkin "Sınır kapılarının teslimi yapılacak mı? Nasıl olacak göreceğiz. Sınırın diğer tarafında kimin olduğu bizi de ilgilendirir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ordusu ile Peşmerge'nin ateşkese vardığı iddialarına ilişkin, "Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti, bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan? Nasıl olacak bunları göreceğiz çünkü bizi de ilgilendirir sınırın diğer tarafında kimin olduğu. Takip edeceğiz." dedi.

"PEŞMERGE UNSURLARI BÖLGEYİ TERK ETTİ"

Çavuşoğlu, Gaziantep temasları kapsamında Vali Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.Bölgede bugüne kadar kapsamlı bir çatışma olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Irak güçlerinin Kerkük'e girdiği dönemde peşmerge unsurlarının bölgeyi terk ettiğini anımsattı.

"AMACIMIZ IRAK'TAKİ KÜRTLERE SAVAŞ AÇMAK DEĞİL"

Irak'ın Suriye sınırı tarafından Türkiye'ye doğru ilerleme olduğu dönemde de ciddi çatışma olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Esasen Irak Başbakanı İbadi de söyledi. 'Bizim amacımız Irak'taki Kürtlere savaş açmak değil, merkezi yönetime ait olan bölgeleri ele geçirmek. Bir de Türkiye ile olan ve İran'la olan sınır kapılarının kontrolünü geri almak.' Esasen merkezi hükümete aittir sınırların kontrolü. Şimdi tabii hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak haber geçti, bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı hiçbir çatışma olmadan? Nasıl olacak bunları göreceğiz çünkü bizi de ilgilendirir sınırın diğer tarafında kimin olduğu. Takip edeceğiz."

"SİYASİ SÜRECİ HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi: "İdlib ve diğer dört bölgede biliyorsunuz ateşkesi tesis ettik. Gerginlikleri azaltıcı bölgeler, çatışmasızlık bölgeleri olarak adlandırılan İdlib'in yanında diğer alanlarda da bunu tesis ettik." diyen Çavuşoğlu, bu sayede rejim ile muhalefet arasındaki çatışmayı durdurarak siyasi süreci hızlandırmak istediklerini ifade etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLMELİDİR"

Bir yıldan bu yana yapılan çalışmaların hedefinin bu olduğunu anlatan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Çünkü siyasi müzakere yapabilmek için sahadaki çatışmaları durdurmak lazım. Bir taraftan savaşırken diğer tarafta siyasi müzakere olmaz ama Afrin'de teröristler var, PKK, YPG var. Bu teröristler hem rejimi hem İdlib'teki ılımlı muhalefete hem de Türkiye'ye tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla Afrin'deki olay terörle mücadeleye girer. Bu çatışmasızlık bölgesiyle ilgili bir konu değildir. Çatışmasızlık bölgeleri rejim ile ılımlı muhalefet arasındadır. DEAŞ ile rejim arasında veya bizler arasında da çatışmasızlık bölgesi olamaz. Terör örgütleri etkisiz hale getirilmelidir, amaç budur. Burada tabii yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için de her türlü adımı dier yerlerde olduğu gibi itinayla atmak gerekiyor. Biz sınırımızın hemen ötesinde terör örgütlerinin koridorlarını ya da yuvalanmasını istemiyoruz. Mücadelemiz de bu yöndedir, bu yönde olacaktır."

Kaynak: haberinburada