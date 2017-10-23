IRAK ORDUSU HAREKETE GEÇTİ, PEŞMERGE SİNCAR - DOHUK YOLUNU KAPATTI
Irak ordusundan Tahsin en-Nedavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peşmerge, Sincar'ı Duhok'a bağlayan ana yolu kapattı" dedi.
İSTİHBARAT ALIP, YOLU KAPATTILAR
Peşmerge güçlerinden Teğmen Yunus Goran da Sincar-Duhok ana yolunu, Irak ordu güçlerinin, Suriye sınırındaki Fiş Habur Sınır Kapısı'nı kontrol altına alma niyeti bulunduğu şeklinde kendilerine ulaşan istihbarat nedeniyle kapattıklarını söyledi.
Goran, Irak güçlerinin sınır kapısına doğru muhtemel bir ilerleyişini durdurmak için söz konusu adımı attıklarını kaydetti.
IRAK ORDUSU SİNCAR'DA KONTROLÜ SAĞLAMIŞTI
Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi, 16 Ekim'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin denetimini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge'den geri almak için operasyon başlatmış ve söz konusu bölgelerin büyük bir çoğunluğunda kontrolü sağlamıştı. Irak güçleri bu kapsamda, Sincar ilçesini de geri almıştı.
Kerkük vilayetinin tamamı, Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bazı bölgeleri "tartışmalı bölgeler" arasında sayılıyor.
Kaynak: haberinburada
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