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ırak ordusu felluce'ye girdi, musul'daki cephede abd...

IRAK ORDUSU FELLUCE'YE GİRDİ, MUSUL'DAKİ CEPHEDE ABD...

Felluce'de tutunmaya çalışan terör örgütü özel kuvvetlerin kente girişine engel olamadı. Musul'da yeni başlayan operasyonda ise binlerce peşmergenin yanında ABD askerleri var.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 10:01
Puan Ver : Irak Ordusu Felluce'ye Girdi, Musul'daki Cephede Abd...(6/10)8


Irak'ta Felluce'yle birlikte Musul'u da IŞİD'den kurtarmak için düğmeye basıldı.



Bir haftayı dolduran Felluce'deki operasyonda özel kuvvetler ilk kez kent içine girmeyi başardı. Fırat Nehri'ne ulaşan Ordu birlikleri, nehri aşmayı başarırsa kent düşecek.



Felluce çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Başbakan Haydar el İbadi, "Felluce halkı ya oluşturduğumuz güvenli çıkış koridorlarını kullanarak bölgeyi terk etsin ya da operasyonlar bitene kadar evlerinde kalsın" çağrısı yaptı.



İbadi, aynı zamanda 2014'ten beri kapalı bulunan Bağdat-Umman karayolunun yakında güvenliğini sağlayacaklarını ve trafiğe açacaklarını aktardı.








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