Irak ordusunun Kerkük'ü alması ve sonrasında Erbil sınırına kadar dayanmasının ardından Barzani, uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

"KÜRDİSTAN'I SAVAŞA ÇEKMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLSİN"

Barzani açıklamasında "Uluslararası kamuoyundan, Irak Hükümeti'nin milis güçlerinin desteği ve dış talimatlarla, Kürdistan'ı savaşa çekmesini, ölümlerin yaşanmasını ve ihlallerin önüne geçilmesini talep ediyoruz" dedi.

BAĞDAT, PEŞMERGE'NİN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

25 Eylül'de Barzani yönetimi Kuzey Irak'ta anayasaya aykırı olarak bağımsızlık referandumu yapmıştı. Referandumun ardından Irak merkezi hükümeti, Kerkü'ün de içerisinde bulunduğu tartışmalı bölgelerden IKBY'ye (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) bağlı Peşmerge güçlerinin çekilmesini istemişti.

IRAK ORDUSU ERBİL SINIRLARINA DAYANDI

Peşmerge güçlerinin tartışmalı bölgelerden çekilmemesi üzerine harekete geçen Irak ordusu 16 Ekim'de Kerkük'te kontrolü sağlamış, Peşmerge bölgeden çekilmişti. Son olarak Irak ordusu Kerkük'e bağlı Altınköprü ilçesinde de hakimiyeti ele geçirmiş ve IKBY'nin merkezi Erbil sınırlarına dayanmıştı.

Kaynak: haberinburada