

Musul operasyonundan son dakika haberi geldi. Dün ilk kez ilk kez zırhlı birliklerle Musul'a giren Irak ordusu, altı semti IŞİD'den geri almayı başardı. Direnmeye çalışan terör örgütü militanları, fırlattıkları roketle Abrams tankını hedef aldı.







Reuters haber ajansı, Türkiye'nin askeri kampının bulunduğu Başika'da IŞİD'e karşı savaşan kadınları fotoğrafladı. Musul'da yaşayan bir kent sakininin cep telefonuyla çektiği görüntülerde ise sokaklarda IŞİD militanları görünmüyor, sadece örgüt flamaları var.







Hava saldırıları ve sahadaki askerleriyle Musul'da yer alan ABD ise, askerlerinin şehrin içine girmeyeceğini duyurdu.