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Irak Merkezi Hükümeti Gün Ve Saat Verip Ikyb'ye Taleplerini İletti
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Irak Merkezi Hükümeti Gün ve Saat Verip IKYB'ye Taleplerini İletti

IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİ GÜN VE SAAT VERİP IKYB'YE TALEPLERİNİ İLETTİ

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, merkezi hükümetin gerilimin düşmesi için sunduğu 6 talebi IKYB yetkililerine iletti. IKYB'nin taleplere yarın gece saat 02.00'ye kadar cevap vermesi istendi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Irak Merkezi Hükümeti Gün Ve Saat Verip Ikyb'ye Taleplerini İletti(10/10)6

Irak Merkezi Yönetim ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Kerkük ile ilgili yaşanan gerginlik devam ederken, Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuat Masum, akşam saatlerinde Süleymanye'ye gelerek IKYB yetkilileri ile görüştü.

6 TALEP İLETTİLER

Cumhurbaşkanı Masum'un, Irak Başkananı Haydar Abadi ve Heşdi Şabi güçlerinin Kürt yönetiminden istediği 6 talebini toplantıda Kürt yönetmine ilettiği belirtildi.

İşte Fuad Masum'un ilettiği maddeler:

Kerkük Havaalanı'nın Irak ve Heşdi Şabi güçlerine teslim edilmesi

Keywan (K1) Askeri Üssü'nün Irak'a teslimi

Kerkük'teki tüm petrol rafineri ve borularının Irak'a teslimi

Peşmergenin elindeki esir DEAŞ mensuplarının Irak güçlerine teslim edilmesi

Irak güçlerinin DEAŞ öncesi bölgelere yerleşmesi

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in görevden alınması

SAAT 02.00'YE KADAR CEVAP VERMELERİ GEREKİYOR

Abadi ve Heşdi Şabi güçlerinin söz konusu taleplerin yerine getirilmesi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yarın gece saat 02.00'ye kadar süre verdiği de iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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