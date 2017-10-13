IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİ GÜN VE SAAT VERİP IKYB'YE TALEPLERİNİ İLETTİ
Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, merkezi hükümetin gerilimin düşmesi için sunduğu 6 talebi IKYB yetkililerine iletti. IKYB'nin taleplere yarın gece saat 02.00'ye kadar cevap vermesi istendi.
Irak Merkezi Yönetim ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında Kerkük ile ilgili yaşanan gerginlik devam ederken, Irak'ın Kürt Cumhurbaşkanı Fuat Masum, akşam saatlerinde Süleymanye'ye gelerek IKYB yetkilileri ile görüştü.
6 TALEP İLETTİLER
Cumhurbaşkanı Masum'un, Irak Başkananı Haydar Abadi ve Heşdi Şabi güçlerinin Kürt yönetiminden istediği 6 talebini toplantıda Kürt yönetmine ilettiği belirtildi.
İşte Fuad Masum'un ilettiği maddeler:
Kerkük Havaalanı'nın Irak ve Heşdi Şabi güçlerine teslim edilmesi
Keywan (K1) Askeri Üssü'nün Irak'a teslimi
Kerkük'teki tüm petrol rafineri ve borularının Irak'a teslimi
Peşmergenin elindeki esir DEAŞ mensuplarının Irak güçlerine teslim edilmesi
Irak güçlerinin DEAŞ öncesi bölgelere yerleşmesi
Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in görevden alınması
SAAT 02.00'YE KADAR CEVAP VERMELERİ GEREKİYOR
Abadi ve Heşdi Şabi güçlerinin söz konusu taleplerin yerine getirilmesi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yarın gece saat 02.00'ye kadar süre verdiği de iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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