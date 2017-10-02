IRAK MECLİSİNDEKİ KÜRT MİLLETVEKİLLERİ YAPTIRIM KARARI ALAN MECLİSE DÖNÜYOR
Irak meclisindeki Kürt milletvekilleri, IKBY'nin gayrimeşru referandum düzenlemesinden dolayı yaptırım kararı alan meclise dönüyor.
Irak meclisindeki Kürt milletvekilleri, gayrimeşru referandumdan dolayı yaptırım kararı alan meclise döneceklerini belirtti.
MECLİSE DÖNÜYORLAR
Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Süleymaniye milletvekili Musenna Emin, yaptığı açıklamada, Kürt milletvekilleri olarak, referandumdan ötürü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) karşı alınan yaptırım kararlarının önüne geçilmesi için Bağdat'a döneceklerini söyledi.
Emin, IKBY'nin çıkarlarına hizmet etmeyen kararların lağvedilmesi için siyasi mücadelelerine meclis çatısı altında devam edeceklerini ifade etti.
YAPTIRIM ANAYASAYA AYKIRI
Irak meclisi tarafından IKBY'nin aleyhine alınan yaptırım kararlarının Kürt milletvekillerinin katılmadığı özel bir oturumda alındığını söyleyen Emin, yaptırım kararlarının yasalara aykırı olduğunu iddia etti.
AA muhabirine konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) milletvekili Eşvak Caf, meclise dönme kararını doğrulayarak, IKBY aleyhine alınan kararların tekrar gözden geçirilmesi ve uygulanmaya konulmaması için Bağdat'ta siyasi partilerle görüşeceklerini dile getirdi.
BAĞDAT'TAKİ YABANCI ÜLKELERİN ELÇİLERİYLE TEMASA GEÇECEK
Meclisin aldığı yaptırım kararlarının doğru olmadığını ve yasalara aykırı olduğunu öne süren Caf, bunun daha iyi bir şekilde izah edilmesi için Bağdat'taki yabancı ülkelerin elçileriyle de temasa geçeceklerini söyledi.
Öte yandan Goran (Değişim) Hareketi'nin eski milletvekili Tavge Ahmed ise Kürt milletvekilleri Bağdat'a dönse bile kararların oy çokluğuyla alınmasından dolayı iptalinin söz konusu olmadığını vurguladı.
Ahmed, "Kürt milletvekillerinin daha önce bir araya gelip, yasal bir ajanda ile yaptırımlara karşı çıkması gerekiyordu. Kavga çıkararak bu iş çözülmez çünkü yaptırım kararı oy çokluğuyla alındı." dedi.
YAPTIRIM KARARI SONRASI, KÜRT VEKİLLER ERBİL'E DÖNMÜŞTÜ
Irak meclisi, geçen hafta çarşamba günü, IKBY'nin 25 Eylül'de gayrimeşru referandum düzenlemesi nedeniyle oy çokluğuyla bir dizi yaptırım kararı almıştı. Kararın alındığı özel oturuma ise Kürt milletvekilleri katılmayı reddedip, Erbil'e dönmüştü.
Kaynak: haberinburada
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