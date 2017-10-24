IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ, 8 AY ERTELENDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteledi.
ASKIYA ALINMIŞTI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, bölgede iki hafta sonra yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların askıya alındığını bildirmiş, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanılmıştı.
8 AY ERTELENDİ
Bugün ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçimlerin 8 ay ertelendiği bilgisi geldi.
Kaynak: haberinburada
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