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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Seçimleri, 8 Ay Ertelendi

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ, 8 AY ERTELENDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Seçimleri, 8 Ay Ertelendi(7/10)3

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, 1 Kasım'daki başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteledi.

ASKIYA ALINMIŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, bölgede iki hafta sonra yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların askıya alındığını bildirmiş, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

8 AY ERTELENDİ

Bugün ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçimlerin 8 ay ertelendiği bilgisi geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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