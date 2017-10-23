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Irak: Kerkük Petrolleri İçin BP'yle Görüşmeler Yapacağız

IRAK: KERKÜK PETROLLERİ İÇİN BP'YLE GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ

Irak Petrol Bakanı Cabbar El-Luaybi, geçen hafta IKBY'den alınan Kerkük'te yeni petrol sahaları açılması için İngiliz petrol şirketi BP'yle görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

Tarih : 23 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Irak: Kerkük Petrolleri İçin Bp'yle Görüşmeler Yapacağız(7/10)3

Irak Petrol Bakanı Cabbar El-Luaybi, geçen hafta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden alınan Kerkük'te yeni petrol sahaları açılması için İngiliz petrol şirketi BP'yle bugün görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. BBC Arapça Servisi'ne konuşan El-Luaybi, görüşmelerde bölgede petrol üretiminin artırılmasına odaklanılacağını söyledi.

ÜRETİM 750 BİN VARİLE ÇIKARILACAK

Kerkük'te günlük petrol üretiminin günde 470 bin varilden 750 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

El-Luaybi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) son birkaç yıl içinde petrol ihracatından, bağımsız olarak elde ettiği gelirler konusunda Erbil'le görüşmeler yaptıklarını da söyledi.

PEŞMERGE SAVAŞMADAN KERKÜK'Ü ALMIŞTI

Peşmerge güçleri, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarından kaçan Irak birliklerinin terk ettiği Kerkük'ü 2014'te savaşmadan ele geçirmişti.

IKBY 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuna Kerkük'ü de dahil etmiş, referandumdan yüzde 92 "Evet" oyu çıkmıştı.

Bağdat yönetimi referandumu "yasa dışı" ilan etmiş; Irak ordusu, Şii Haşdi Şabi milisleriyle başlattığı harekatla geçen hafta petrol zengini vilayetin tamamını geri almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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