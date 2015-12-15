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ırak ile ingiltere arasında daeş muhtırası

IRAK İLE İNGİLTERE ARASINDA DAEŞ MUHTIRASI

Irak ile İngiltere arasında terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadelede mutabakat muhtırası imzalandığı bildirildi.

Tarih : 15 Aralık 2015, 09:21
Puan Ver : Irak İle İngiltere Arasında Daeş Muhtırası(9/10)10


Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta 3. Irak-İngiliz Ticaret Bakanları Toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, toplantıda, ileriki dönemde Irak ile İngiltere arasında istişarelerin devam etmesi ve terör örgütü DAEŞ ile mücadelesinde Irak hükümetinin desteklenmesinin yanı sıra reformlar, ülkenin bütünlüğü, güvenliği ve istikrarının desteklenmesini de içeren mutabakat muhtırası imzalandığı kaydedildi.



Mutabakat muhtırasının imzalandığı toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin desteklenmesi, terör ve terörün bölgeye yönelik tehditleri ile terör örgütü DAEŞ ile mücadelede güvenlik, istihbarat ve askeri koordinasyon, terörden kurtarılmış bölgelerin yeniden inşasına katkının zorunluluğunun da ele alındığı aktarıldı.








Etiketler: Irak  İle  İngiltere  Arasında  Daeş  Muhtırası    haber

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