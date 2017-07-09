Irak ordusu, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'u eski kent bölgesindeki birkaç ufak alan dışında tamamen geri aldı.

Irak ordusunun Musul kentinin tamamını büyük oranda geri aldığı ve resmi zafer ilanının halen az sayıdaki DEAŞ militanının elinde bulunan eski kent dolaylarındaki birkaç ufak mahallenin alınmasının ardından yapılacağı belirtildi.

OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLAMIŞTI

DEAŞ tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve "hilafet"in ilan edildiği kent olan Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu hava desteği sağlıyor.

DEVLET TELEVİZYONU, BİR KAÇ SAAT İÇİNDE ALINACAĞINI DUYURDU

Cumartesi günü kentte savaşmaya devam eden son birkaç DEAŞ birliğinin Eski Kent yakınlarındaki bir mahallede sıkıştırıldığı belirtiliyor. Devlet televizyonu, buranın da birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiğini duyurdu.

300 DEAŞ'LI HALEN ÇATIŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu bir mücadele gerektirdi.

Irak ordusu, Ekim ayında yaptığı açıklamada kentte 6 bin DEAŞ'lının olduğunu söylemişti. Şu anda 300 kadarının halen çatışmaya devam ettiği tahmin ediliyor.

YOĞUN ÇATIŞMALARIN ARDINDAN SİLAH SESLERİ SEYREKLEŞTİ

İnsani yardım kuruluşları, kentin savaş öncesinde 1,8 milyon olan nüfusunun yaklaşık yarısının 2014'ten bu yana yerinden edildiğini belirtiyor. Fırtına öncesi sessizlik - Jonathan Beale, BBC Savunma Muhabiri, Musul Kentte aylardır devam eden yoğun çatışmaların ardından silah sesleri artık iyice seyrekleşti.

Koalisyonun savaş uçakları kent semalarında uçmaya devam ediyor. Ancak bombardıman sona erdi.

DEAŞ'A KARŞI ZAFER KAZANDIKLARINI ÇOKTAN İLAN ETTİLER

Irak güvenlik güçleri hala ufak bölgelerde direnişle karşılaşmalarına karşın DEAŞ'a karşı çoktan zafer kazandıklarını ilan ettiler bile.

Ancak bu zafer ilanı henüz Irak hükümeti ya da ABD önderliğindeki koalisyon tarafından teyit edilmiş değil. Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

DEAŞ'IN MUSUL'DAN ÇIKMASI 9 AY SÜRDÜ

Bu, Irak için çok önemli bir an olacak. Musul'dan DEAŞ'ın çıkartılması dokuz ay sürdü.

Ancak bu yenilgi, Irak'taki DEAŞ varlığının sona erdiği anlamına gelmiyor.

Kaynak: haberinburada