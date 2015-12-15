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IRAK HÜKÜMETİNE PKK'YA SİLAH YARDIMI TEKLİFİ, TÜRKMENLERİ İSYAN ETTİRDİ


IRAK HÜKÜMETİNE PKK'YA SİLAH YARDIMI TEKLİFİ, TÜRKMENLERİ İSYAN ETTİRDİ
Tarih : 15 Aralık 2015, 09:28
Puan Ver : Irak Hükümetine Pkk'ya Silah Yardımı Teklifi, Türkmenleri İsyan Ettirdi(8/10)7


 Irak'ta Türkmen milletvekilleri PKK'nın bir terör örgütü olduğunu vurgulayarak, IŞİD'le mücadele ettiği bahanesiyle bu terör örgütü için Irak'ta hükümetten silah desteği istenmesine tepki gösterdi.



3 TÜRKMEN VEKİL AÇIKLAMA YAPTI



Konuya ilişkin Parlamento'da Türkmen Milletvekilleri Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet Salihi, Hasan Turan ve Niyazi Mimaroğlu basın açıklaması yaptı.



"PKK ULUSLARARASI TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDE"



Türkmen Milletvekilleri adına çıkarılan bildiriyi Milletvekili Niyazi Mimaroğlu basınla paylaştı. Irak anayasasının 7. maddesinde açıkça aykırı olduğunu dile getiren Mimaroğlu, bu maddede Irak topraklarının terör örgütleri tarafından kullanılmamasına izin verilmediğini belirterek, PKK'nın uluslararası ülkeler tarafından terör örgütleri listesinde yer aldığına işaret etti.



Terör örgütü PKK'nın halk barışını tehdit ettiğini dile getiren Mimaroğlu, bu terör örgütünün ülkedeki iç çatışmaları körükleme peşinde olduğunu söyledi.



"TUZHURMATU'DA ŞİDDET OLAYLARINA KARIŞTILAR"



Bazı Kürt Partilerinin açık bir şekilde Bağdat hükümetinden PKK için silah desteği istemesini esefle karşıladıklarını söyleyen Mimaroğlu, bu terör örgütünün Tuzhurmatu'da şiddet olaylarında bulunduğunu dile getirdi.








Etiketler: Irak  Hükümetine  Pkk  Ya  Silah  Yardımı  Teklifi  Türkmenleri  İsyan  Ettirdi    haber

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