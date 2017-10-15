Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır
Konyaspor-Galatasaray Maçında İlginç Anlar
Somali'de Düzenlenen Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 231'e Yükseldi
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı
Son Dakika! Bağdat'ın Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş Sebebi Açıklamasına Barzani'den Jet Yalanlama
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz Fenerbahçe Veya Beşiktaş Değiliz
Endonezyalı Kaleci, Maçta Kafasına Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı: İran, Kuzey Irak'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı
Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
Trabzonspor, Evinde Akhisarspor'a 6-1 Yenildi
İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Darüşafaka Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-67 Mağlup Etti
Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı
Meral Akşener, Partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Açıklayacak
Bu Fotoğraf Olay Oldu! Yakıt Aldıktan Sonra Gaza Basınca Lpg Tabancasını Kopardı!
Tesla 400 Çalışanını İşten Çıkardı
Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi
Ferrari Superfast, 3,5 Milyon Liraya Türkiye'de Satışa Sunuldu

Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te PKK Varlığı Savaş İlanıdır

IRAK HÜKÜMETİ BARZANİ'Yİ UYARDI: KERKÜK'TE PKK VARLIĞI SAVAŞ İLANIDIR

Bağdat, Erbil'i PKK'lı teröristleri Kerkük'e taşımakla suçlayarak "PKK'nın Kerkük'teki varlığı savaş ilanıdır" açıklamasını yaptı.

Tarih : 15 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır(5/10)1

Irak hükümeti Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne Kerkük konusunda resti çekti. Bağdat, Erbil'i PKK'lı teröristleri Kerkük'e taşımakla suçlayarak "PKK'nın Kerkük'teki varlığı savaş ilanıdır" açıklamasını yaptı.

AĞIR SİLAH GÖNDERİLMİŞTİ

PKK militanları ve Peşmerge birlikleri Tuzhurmatu merkezi Dedegaib bölgesine saldırmıştı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar gece boyu devam etti. Tuzhurmatu'da çatışmalar karşılıklı devam ederken Barzani yönetimi Erbil'de Kerkük'e onlarca araçlık konvoy sevk etti. Peşmerge'nin ağır silahlarla girdiği Kerkük'te stratejik noktalara çatışma amaçlı mevzilendiği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irak  Hükümeti  Barzani  Yi  Uyardı  Kerkük  Te  Pkk  Varlığı  Savaş  İlanıdır  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER