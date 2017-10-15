IRAK HÜKÜMETİ BARZANİ'Yİ UYARDI: KERKÜK'TE PKK VARLIĞI SAVAŞ İLANIDIR
Bağdat, Erbil'i PKK'lı teröristleri Kerkük'e taşımakla suçlayarak "PKK'nın Kerkük'teki varlığı savaş ilanıdır" açıklamasını yaptı.
Irak hükümeti Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne Kerkük konusunda resti çekti. Bağdat, Erbil'i PKK'lı teröristleri Kerkük'e taşımakla suçlayarak "PKK'nın Kerkük'teki varlığı savaş ilanıdır" açıklamasını yaptı.
AĞIR SİLAH GÖNDERİLMİŞTİ
PKK militanları ve Peşmerge birlikleri Tuzhurmatu merkezi Dedegaib bölgesine saldırmıştı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar gece boyu devam etti. Tuzhurmatu'da çatışmalar karşılıklı devam ederken Barzani yönetimi Erbil'de Kerkük'e onlarca araçlık konvoy sevk etti. Peşmerge'nin ağır silahlarla girdiği Kerkük'te stratejik noktalara çatışma amaçlı mevzilendiği görüldü.
Kaynak: haberinburada
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