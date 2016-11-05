

Devlet televizyonunun haberine göre, Irak ordusu ve polis güçleri Musul'un güneydoğusundaki Hammam el-Alil'e üç koldan girmeye başladı. Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği birliklerin nahiyenin girişindeki Ziraat Fakültesi'ne doğru ilerlediği kaydedildi.







Ninova Operasyonları Komutanlığından yapılan açıklamada da "Güçlerimiz, teröristlerin birinci savunma hattını kırarak Hammam el-Alil'e doğru tüm kollardan hızlıca ilerliyor." denildi.







Irak polis güçlerinin de Hammam el-Alil'in batısındaki Suvadi köyünü geri aldığı aktarıldı. DEAŞ'ın Musul'un güneyindeki son kalesi olarak bilinen Hammam el-Alil, Musul kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim'de Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.