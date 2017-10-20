Erbil-Kerkük karayolu üzerinde Irak güçleri ile Peşmerge arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken, Türk gazetecilerin iki ateş ortasında kaldığı bilgisi geldi.

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün Altunköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından Peşmergelerin konuşlandığı mevzilere yaklaşmasıyla çatışma başladı. Irak güçleri ağır toplarla mevzileri vururken Peşmergeler de karşılık verince çatışma şiddetlendi.

YARALI PEŞMERGELER VAR

Irak güçlerinin top ateşiyle yaralanan Peşmergelerin olduğu, bazı araçların da yanmaya başladığı görüldü.

Şiddetli çatışma üzerine, Erbil'den yola çıkan ağır silahlar taşıyan askeri konvoy, temas hattına doğru ilerleyişe geçti.TÜRK GAZETECİLER, İKİ ATEŞ ORTASINDA KALDI

Bölgedeki Anadolu Ajansı (AA) ekibi ve Türk gazeteciler, Kerkük'ün Altunköprü kasabasında tam kontrolü sağlayan Irak güvenlik güçlerinin Erbil-Kerkük karayolu üzerindeki Peşmerge mevzisine saldırısı sırasında çatışmanın ortasında kaldı.

10'DAN FAZLA HAVAN TOPU DÜŞTÜ

Kısa sürede 10'dan fazla havan topunun düştüğü noktada gazeteci grubundan yaralanan olmazken, etrafa saçılan şarapnel parçalarından dolayı AA ekibinin aracı zarar gördü.

Gazeteciler daha sonra kendi imkanlarıyla siper alıp önce yaya olarak ardından araçla güvenli bölgeye geçti."ÇATIŞMA ÇOK ŞİDDETLİYDİ! SİLAH VE TOP SESLERİ HİÇ KESİLMEDİ"

Çatışmanın ortasında kalan AA ekibinden İdris Okuducu, şunları anlattı:

"İlk önce durum normal gibi gözüküyordu ancak Peşmerge mevzilerine saldırılar birden başladı. Neye uğradığımızı anlamadık. Hemen siper alıp havan toplarının şarapnellerinden korunmaya çalıştık ancak etrafımızdaki Peşmergelerin yaralandığını görünce ilk fırsatta güvenli bölgeye geçtik. Çatışma çok şiddetliydi. Silah sesleri ve top sesleri hiç kesilmedi."

Irak güçlerinin saldırısında yaralanan Peşmergelerin askeri araçla Erbil'deki hastaneye sevk edildiği belirtildi.ELLERİNDEKİ SON İLÇEYİ DE KAYBETTİLER

Irak merkezi yönetim güçlerinin Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, Altunköprü'de güvenliği sağladı." denildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Peşmerge güçleri IKBY sınırlarına çekildikten sonra çevre bölgelerden kasabaya havan topu saldırısı yapıldı.

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Kaynak: haberinburada