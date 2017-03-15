IRAK GÜÇLERİ, ESKİ MUSUL KÖPRÜSÜ'NÜ ELE GEÇİRDİ
Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda Eski Musul Köprüsü'nün ele geçirildiği bildirildi
Reuters'ın aktardığına göre Irak hükümetine bağlı güçler, Musul'da demir köprü olarak bilinen Eski Musul Köprüsü'nün kontrolünü ele geçirdi.
Irak güçleri, Ocak ayında Musul'ın doğusunu DEAŞ'tan kurtardıktan sonra, kentin batısı için 19 Şubat'ta operasyon başlatmıştı.
İBADİ: DEAŞ'IN SON GÜNLERİ
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'da yürütülen operasyonda son aşamalara gelindiğini açıkladı.
Basın toplantısında konuşan İbadi, militanların teslim olması gerektiğini aksi takdirde öldürüleceklerini söyledi.
2014'te terör örgütünün eline geçen Musul'da devam eden operasyonla ilgili İbadi, "Savaş şimdi son aşamalarında. DEAŞ'ın her geçen gün içerde dar bir alanda etrafı sarılıyor ve örgüt son günlerini yaşıyor." dedi.
kaynak:habertürk
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