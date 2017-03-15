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ırak güçleri, eski musul köprüsü'nü ele geçirdi

IRAK GÜÇLERİ, ESKİ MUSUL KÖPRÜSÜ'NÜ ELE GEÇİRDİ

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda Eski Musul Köprüsü'nün ele geçirildiği bildirildi

Tarih : 15 Mart 2017, 13:12
Puan Ver : Irak Güçleri, Eski Musul Köprüsü'nü Ele Geçirdi(7/10)6


Reuters'ın aktardığına göre Irak hükümetine bağlı güçler, Musul'da demir köprü olarak bilinen Eski Musul Köprüsü'nün kontrolünü ele geçirdi.



Irak güçleri, Ocak ayında Musul'ın doğusunu DEAŞ'tan kurtardıktan sonra, kentin batısı için 19 Şubat'ta operasyon başlatmıştı.



İBADİ: DEAŞ'IN SON GÜNLERİ



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'da yürütülen operasyonda son aşamalara gelindiğini açıkladı.



Basın toplantısında konuşan İbadi, militanların teslim olması gerektiğini aksi takdirde öldürüleceklerini söyledi.



2014'te terör örgütünün eline geçen Musul'da devam eden operasyonla ilgili İbadi, "Savaş şimdi son aşamalarında. DEAŞ'ın her geçen gün içerde dar bir alanda etrafı sarılıyor ve örgüt son günlerini yaşıyor." dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Irak  Güçleri  Eski  Musul  Köprüsü    Ele  Geçirdi    haber

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