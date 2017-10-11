Irak Federal Mahkemesi, IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardı. Barzani'nin tutuklanıp tutuklanmayacağı ise net değil.

Irak Federal Mahkemesi'nin IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardığı bildirildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Irak'ta mahkeme, IKBY'deki Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri için tutuklama kararı çıkardı. Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdulsetar Bayrakdar, "Rusafa Mahkemesi, referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır." dedi.

"BARZANİ TUTUKLANACAK MI?" SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, karara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mesut Barzani hakkında tutuklama emri olup olmadığı sorusuna net bir yanıt vermeyen İbadi, "Bu çerçevede kimi isimlerden söz ediliyor. Bu bakımdan yasal prosedürü bekliyoruz" dedi. İbadi, kimi Kürt yetkililerin Irak'a ait havaalanlarını kullanırken sorun yaşayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Kuzey Irak Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa Irak yargısının bağımsız olduğunu düşünmediklerini, buradan çıkan kararların kendileri için bağlayıcı olmadığını söylemişti.

25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumu, yüzde 92'lik "Evet"le sonuçlanmıştı. Bağdat, referandum kararına karşı çıktığı gibi, sonuçlarının da tanınmayacağını, kararı alanlar hakkında işlem başlatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada