Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde
Başbakan Yıldırım'dan Abd'ye Vize Mesajı: Temennimiz İlişkilerin Kısa Sürede Normale Dönmesi
Deaş, Oğlunu Yakarak Şehit Etmişti! Babanın Sözleri Türkiye'nin Yüreğini Dağladı
98 Yıllık İstanbul Takımı Eyüpspor, İsmini Değiştiriyor
Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te Devreye Girecek

Irak Federal Mahkemesinden, IKBY'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı

IRAK FEDERAL MAHKEMESİNDEN, IKBY'DE REFERANDUMU GERÇEKLEŞTİREN GÖREVLİLERE TUTUKLAMA KARARI

Irak Federal Mahkemesi, IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardı. Barzani'nin tutuklanıp tutuklanmayacağı ise net değil.

Tarih : 11 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı(8/10)4

Irak Federal Mahkemesi'nin IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardığı bildirildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Irak'ta mahkeme, IKBY'deki Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri için tutuklama kararı çıkardı. Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdulsetar Bayrakdar, "Rusafa Mahkemesi, referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır." dedi.

"BARZANİ TUTUKLANACAK MI?" SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, karara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mesut Barzani hakkında tutuklama emri olup olmadığı sorusuna net bir yanıt vermeyen İbadi, "Bu çerçevede kimi isimlerden söz ediliyor. Bu bakımdan yasal prosedürü bekliyoruz" dedi. İbadi, kimi Kürt yetkililerin Irak'a ait havaalanlarını kullanırken sorun yaşayabileceklerini de sözlerine ekledi.

Kuzey Irak Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa Irak yargısının bağımsız olduğunu düşünmediklerini, buradan çıkan kararların kendileri için bağlayıcı olmadığını söylemişti.

25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumu, yüzde 92'lik "Evet"le sonuçlanmıştı. Bağdat, referandum kararına karşı çıktığı gibi, sonuçlarının da tanınmayacağını, kararı alanlar hakkında işlem başlatılacağını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irak  Federal  Mahkemesinden  Ikby  De  Referandumu  Gerçekleştiren  Görevlilere  Tutuklama  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER