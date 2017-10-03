IRAK ESKİ CUMHURBAŞKANI CELAL TALABANİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Almanya'da tedavi gören Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri ve 6. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, yaşamını yitirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Talabani'nin ofisi de Irak eski cumhurbaşkanının komaya girdiğini doğrulamıştı. Talabani'nin komaya girdikten saatler sonra ölüm haberi de geldi.
2012'DE KOMAYA GİRMİŞTİ
Celal Talabani 18 Aralık 2012 tarihinde felç geçirmiş ve sonunda komada olduğu rapor edilerek Bağdat'ta yoğun bakıma alınmıştı. 20 Aralık tarihinde tedavi için Almanya'ya giden Celal Talabani 19 Temmuz 2014 tarihinde tedavisinin ardından 18 ay sonra Irak'a geri dönmüştü.
Kaynak: haberinburada
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