

Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Felluce'nin merkezindeki kaymakamlık binasının terör örgütü IŞİD'in elinden alındığı iddia edildi.







Felluce Operasyonlar Komutanı Abdulvahap es-Saadi, Irak güçlerinin Felluce'deki kaymakamlık, polis, istihbarat ve ilçe meclisi binasını IŞİD'den geri aldığını belirtti.







Irak Polis Teşkilatı müdürü Raid Şakir de Irak güçlerinin Felluce'deki bu binaları IŞİD'den geri aldığını ve kaymakamlık binasına Irak bayraklarını astığını ileri sürdü.







Irak ordusu, polis teşkilatına bağlı unsurlar, Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi ile Sünni aşiret güçleri, IŞİD'in kontrolünde bulunan ülkenin batısındaki Enbar vilayetine bağlı Felluce'yi geri almak amacıyla 23 Mayıs'ta ortak operasyon başlatmıştı.







Irak'ta IŞİD'in kalesine dönüşen Felluce kenti Ocak 2014'ten bu yana terör örgütünün kontrolünde bulunuyor.