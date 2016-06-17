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ırak bayrağı 1.5 yıl sonra felluce'de dalgalanıyor

IRAK BAYRAĞI 1.5 YIL SONRA FELLUCE'DE DALGALANIYOR

Irak ordusunun Felluce'yi IŞİD'den geri alma operasyonu devam ediyor. Felluce'nin merkezindeki kaymakamlık binasının IŞİD'den kurtarıldığı iddia edildi. Kaymakamlık binasına 1.5 yıl sonra Irak bayrağı çekildi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 14:28
Puan Ver : Irak Bayrağı 1.5 Yıl Sonra Felluce'de Dalgalanıyor(5/10)4


Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Felluce'nin merkezindeki kaymakamlık binasının terör örgütü IŞİD'in elinden alındığı iddia edildi.



Felluce Operasyonlar Komutanı Abdulvahap es-Saadi, Irak güçlerinin Felluce'deki kaymakamlık, polis, istihbarat ve ilçe meclisi binasını IŞİD'den geri aldığını belirtti.



Irak Polis Teşkilatı müdürü Raid Şakir de Irak güçlerinin Felluce'deki bu binaları IŞİD'den geri aldığını ve kaymakamlık binasına Irak bayraklarını astığını ileri sürdü.



Irak ordusu, polis teşkilatına bağlı unsurlar, Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi ile Sünni aşiret güçleri, IŞİD'in kontrolünde bulunan ülkenin batısındaki Enbar vilayetine bağlı Felluce'yi geri almak amacıyla 23 Mayıs'ta ortak operasyon başlatmıştı.



Irak'ta IŞİD'in kalesine dönüşen Felluce kenti Ocak 2014'ten bu yana terör örgütünün kontrolünde bulunuyor.








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