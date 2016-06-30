

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, katıldığı bir televizyon programında, iki yıla aşkın süredir IŞİD terör örgütünün elinde olan Musul'un kurtarılması planına Türkiye'nin katılması durumuna karşı tehdit savururken, eski başbakan Maliki de Atatürk Havalimanı'ndaki saldırının 'doğal bir sonuç' olduğunu ileri sürdü.







Irak Başbakanı İbadi, Türkiye Musul'u kurtarma operasyonuna katıldığı takdirde IŞİD savaşı dışında muazzam bir savaşın çıkacağını savunarak adeta tehdit etti. "Türkiye'nin Musul'daki emellerinin ciddi olduğunu iddia eden İbadi, "Türkiye'nin olası Musul müdahalesi ve bölgeye yayılmasının, ISİD'i aşacak büyük bir savaşa yol açacağı" uyarısında bulundu. "Türkiye ilk başta komşu ülkelerle sıfır sorun politikası benimsemişti" diyen İbadi, buna karşın Irak'ta meydana gelen çeşitli terör saldırılarının 'bazı komşu ülkeler' kanalıyla gerçekleştiğini iddia etti.







Maliki'den Atatürk Havalimanı mesajı







Öte yandan, Irak'ın eski başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri El Maliki de Twitter hesabından çarpıcı bir twit attı. Maliki mesajında dün Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısını kınadı. Ancak Türkiye'ye karşı imada da bulunan Maliki, saldırının "radikal ve terörist güçlere kapıyı açmanın doğal bir sonucu" olduğunu iddia etti.