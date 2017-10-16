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Irak Başbakanı İbadi'den Silahlı Kuvvetlere Çağrı: Can Güvenliği Korunacak

IRAK BAŞBAKANI İBADİ'DEN SİLAHLI KUVVETLERE ÇAĞRI: CAN GÜVENLİĞİ KORUNACAK

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 09:10
Puan Ver : Irak Başbakanı İbadi'den Silahlı Kuvvetlere Çağrı: Can Güvenliği Korunacak(5/10)1

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi.Devlet televizyonunun haberinde, "Başbakan Haydar İbadi, silahlı kuvvetlere Kerkük'te bulunan tüm bileşenlerin can güvenliğini koruma talimatı verdi." denildi.

"PEŞMERGE İLE DE İŞBİRLİĞİ YAPIN"

İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması için kent halkı ve Peşmerge ile de işbirliği yapılmasını istedi.

Haberde ayrıca, terörle mücadele gücü, 9. Tugay ve federal polisin, Kerkük'te çatışma yaşanmadan geniş bölümde kontrolü sağladığı aktarılarak, İbadi'nin, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı altında bulunan Haşdi Şabi de, silahlı kuvvetlere Kerkük dışında destek sunuyor." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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