IRAK BAŞBAKANI İBADİ: TÜM TARTIŞMALI BÖLGELERDE KONTROL SAĞLANDI!
Irak Başbakanı İbadi, Irak ordusunun 16 Ekim'de başlattığı operasyonlar sonucunda tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını ve bundan sonra peşmergenin maaşlarını ödeyeceğini söyledi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, merkezi yönetime bağlı güçlerin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını belirterek, peşmerge ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memurların maaşlarını yakında ödeyeceklerini söyledi.
REFERANDUMUN GEREKÇELERİ ARASINDA YER ALIYORDU
Peşmergenin ve Kürt bölgesindeki memurların maaşlarının ödenmemesi, IKBY'de bağımsızlık referandumu için gösterilen gerekçler arasında yer alıyordu.
OPERASYONLAR 16 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI
25 Eylül'de IKBY'de yapılan gayrımeşru bağımsızlık referandumu sonrası, Bağdat yönetimi IKBY kontrolündeki peşmergenin Kuzey Irak'taki tartışmalı bölgeler ve sınır kapılarından çekilmesini istedi.
Peşmerge'nin bu isteğe uymaması üzerine Irak ordusu 16 Ekim'de operasyon başlattı.
15 gün süren operasyon sonunda Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Irak ordusunun tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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