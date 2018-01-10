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Irak Başbakanı İbadi: Ceyhan Petrol Hattı Yakında Tamamlanacak!

IRAK BAŞBAKANI İBADİ: CEYHAN PETROL HATTI YAKINDA TAMAMLANACAK!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Türkiye'yle petrol sevkıyatının sürmesini istiyoruz." deyip, Ceyhan hattının yakında tamamlanacağını söyledi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 01:50
Puan Ver : Irak Başbakanı İbadi: Ceyhan Petrol Hattı Yakında Tamamlanacak!(7/10)3

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye ile ticaret, sınır kontrolleri ve petrol sevkiyatı konularında gelişen "büyük iş birliğinin" sürmesini istediklerini söyledi.

CEYHAN HATTI YAKINDA TAMAMLANACAK

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkesinin komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek istediğini, Türkiye ile de ilişkilerde açılım yaşandığını ve ortak konularda büyük iş birliği içerisinde olduklarını ifade ederek, "Türkiye ile karşılıklı ticaret, sınır kontrolleri ve özellikle Kerkük ve Musul'dan petrol sevkiyatıyla diğer tüm alanlarda ilişkilerimizin sürmesini istiyoruz. Ceyhan limanına petrol taşıyan boru hattının imarı da yakında tamamlanacak." dedi.

IKBY ŞARTLARI YERİNE GETİRMEYE HAZIR DEĞİL

Bağdat ile Erbil arasında gayrimeşru referandum sonrası yaşanan krize ilişkin İbadi, iki yönetim arasında kurulan askeri ve güvenlik komitesinin toplantılara başlaması kararı aldıklarını paylaşarak, "Peşmerge güçlerinin 2003 öncesi sınırlarına geri dönmesi, memur maaşlarının ödenmesi, gümrük, havalimanları ve sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslimi konusunda ısrarımız sürüyor. Ancak kendileri (IKBY) bu şartları yerine getirmeye halen hazır değiller." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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