Irak Başbakanı İbadi, Irak Ordusu'nun Telafer'de DEAŞ'ı mağlup ettiğini açıkladı. Bölge geçtiğimiz hafta DEAŞ'tan temizlenmiş ancak kent merkezi yakınlarında terör örgütüyle çatışmalar sürüyordu.

"MUSUL'DAKİNDEN DAHA KÖTÜ"

Önceki gün Irak güçlerinin, Telafer'den kaçan DEAŞ militanlarının toplandığı Ayadiya kasabasında çok sert bir direnişle karşılaştıkları belirtilmişti. Reuters haber ajansına konuşan Iraklı bir subay, direnişin Musul'da karşılaştıklarından 'defalarca daha kötü' olduğunu söyledi.

Iraklı askeri yetkililer, yüzlerce militanın kasabadaki bütün evler ve yüksek katlı binalarda konuşlandığını ve hükümet güçlerinin ilerleyişini zorlaştırdığını vurgulamıştı.

IBADİ MÜJDEYİ VERDİ

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de, Türkmenlerin yaşadığı Telafer'in terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

İbadi, Telafer zaferini duyurmak için şu ifadeleri kullandı:

"Telafer kurtarıldı. IŞİD militanlarına şunu söylüyoruz: Her neredeyseniz peşinizdeyiz, teslim olmak ya da ölmekten başka bir seçeneğiniz yok."

Kaynak: haberinburada