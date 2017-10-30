Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Irak askerleri, ABD'nin ülkeyi işgalinden 14 yıl sonra Peşhabur'da!

IRAK ASKERLERİ, ABD'NİN ÜLKEYİ İŞGALİNDEN 14 YIL SONRA PEŞHABUR'DA!

Erbil ile Bağdat'ın idari sınırlar, sınır kapıları ve havalimanları konusunda anlaşmasının ardından Irak askerleri, ABD'nin ülkeyi işgalinden 14 yıl sonra ilk kez bugün Peşhabur kapısına geldi.

Tarih : 30 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Irak Askerleri, Abd'nin Ülkeyi İşgalinden 14 Yıl Sonra Peşhabur'da!(10/10)6

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından, Bağdat yönetiminin tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra yaşanan çatışmalar üzerine, ABD öncülüğünde bir araya gelen merkezi Bağdat yönetiminin Kürt yönetimi ile bazı konularda anlaştığı belirtildi. Anlaşma kapsamında, 2003 Irak savaşından sonra peşmergenin denetiminde bulunan Irak-Suriye sınır kapısı olan Peşhabur (Simelka) sınır kapısına, 14 yıl aradan sonra bugün Irak askeri heyetinin geldiği belirtildi. Yine anlaşma gereği, 16 Ekim'de Irak ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile peşmergeden aldığı Kerkük'ten ayrılan Kürt polis ve askerlerin Kerkük'e geri döneceği de belirtildi.

ERBİL İLE BAĞDAT ANLAŞTI

Merkezi Bağdat yönetiminin 16 Ekim'de tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra IKBY'ye bağlı peşmergeler ve Irak ordusu ile Haşdi Şabi güçleri arasında yaşanan çatışmalar üzerine 2 gün önce ABD öncülüğünde taraflar Musul'da bir araya geldi. Ateşkes ilan edilmesinden sonra yapılan görüşmelerde, tarafların bazı konulurda anlaştığı belirtildi. IKBY'ye yakınlığı ile bilinen K24 Televizyonu'na göre, Erbil ile Bağdat idari sınırlar, sınır kapıları ve havalimanları konusunda anlaşmaya vardı. Musul'da dün ABD'li askeri yetkililerin de katılımıyla gerçekleşen görüşmede, Kürt yönetimi idari sınırlarını, peşmerge ile Irak askeri güçleri arasındaki sınır olarak kararlaştırdı."ORTAK GÜÇ OLUŞTURULACAK VE ABD ASKERLERİ DE OLACAK"

IKBY ve Irak heyetleri arasındaki ikinci görüşmede varılan anlaşmaya göre ise tartışmalı bölge olup, halen peşmergenin kontrolünde olan Mahmudiye, Sihela, Şexan, Fayde, Elqoş, Giwer, Meqlob ve Xazir bölgeleri için ortak güç oluşturulacak. Bu bölgelerin idaresini Erbil ve Bağdat birlikte yürütecek olup, güvenliği ise oluşturulacak ortak güç tarafından sağlanacak. Görüşmelerde Peşhabur (Simelka) Sınır Kapısı konusunda da anlaşmaya varıldığı ve buna göre peşmerge güçlerinin yanı sıra Irak ve ABD askerlerinin de sınır kapısının olduğu bölgede bulunacağı belirtildi.IRAK ASKERLERİ 14 YIL ARADAN SONRA PEŞHABUR'DA

Irak ve IKBY yönetimleri arasında yapılan anlaşmadan sonra 2003 savaşından sonra ilk kez Irak askerlerinin, Irak ile Suriye arasında bulunan Peşhabur sınır kapısına bugün sabah saatlerinde bir heyet ile geldikleri belirtildi. Peşhabur ve Simelka adı verilen sınır kapısı, DEAŞ'ın 2014 yılında Sincar'a (Şengal) saldırısı sırasında kaçan onbirlerce Ezidi tarafından kullanılmıştı.KÜRT ASKER VE POLİSLER KERKÜK'E DÖNÜYOR

Irak merkezi yönetim ve IKBY yönetimi arasında yapılan görüşmelerden sonra, 16 Ekim'de Irak ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile Kerkük'e düzenlediği operasyonun ardından kentten ayrılan Kürt polis ve askerlerin yeniden Kerkük'e döneceği belirtildi. Kerkük İlçeler ve Nahiyeler Polis Müdürü Tuğgeneral Serhad Kadir, kenti terk etmek zorunda kalan asker ve polislerin, bugün görevlerinin başına döneceğini söyledi. Kadir, "Irak ve Kürdistan Bölgesi içişleri bakanlıkları, Kerkük'ten göç etmek zorunda kalan subay ve polislerin, görevlerinin başına dönmesi konusunda anlaştı. Anlaşma sağlanması üzerine bugün 263 subay ve polis, Kerkük'e dönecek ve beraberinde götürdükleri resmi araçları da geri getirecektir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irak  Askerleri  Abd  Nin  Ülkeyi  İşgalinden  14  Yıl  Sonra  Peşhabur  Da  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER