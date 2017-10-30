Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından, Bağdat yönetiminin tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra yaşanan çatışmalar üzerine, ABD öncülüğünde bir araya gelen merkezi Bağdat yönetiminin Kürt yönetimi ile bazı konularda anlaştığı belirtildi. Anlaşma kapsamında, 2003 Irak savaşından sonra peşmergenin denetiminde bulunan Irak-Suriye sınır kapısı olan Peşhabur (Simelka) sınır kapısına, 14 yıl aradan sonra bugün Irak askeri heyetinin geldiği belirtildi. Yine anlaşma gereği, 16 Ekim'de Irak ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile peşmergeden aldığı Kerkük'ten ayrılan Kürt polis ve askerlerin Kerkük'e geri döneceği de belirtildi.

ERBİL İLE BAĞDAT ANLAŞTI

Merkezi Bağdat yönetiminin 16 Ekim'de tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra IKBY'ye bağlı peşmergeler ve Irak ordusu ile Haşdi Şabi güçleri arasında yaşanan çatışmalar üzerine 2 gün önce ABD öncülüğünde taraflar Musul'da bir araya geldi. Ateşkes ilan edilmesinden sonra yapılan görüşmelerde, tarafların bazı konulurda anlaştığı belirtildi. IKBY'ye yakınlığı ile bilinen K24 Televizyonu'na göre, Erbil ile Bağdat idari sınırlar, sınır kapıları ve havalimanları konusunda anlaşmaya vardı. Musul'da dün ABD'li askeri yetkililerin de katılımıyla gerçekleşen görüşmede, Kürt yönetimi idari sınırlarını, peşmerge ile Irak askeri güçleri arasındaki sınır olarak kararlaştırdı."ORTAK GÜÇ OLUŞTURULACAK VE ABD ASKERLERİ DE OLACAK"

IKBY ve Irak heyetleri arasındaki ikinci görüşmede varılan anlaşmaya göre ise tartışmalı bölge olup, halen peşmergenin kontrolünde olan Mahmudiye, Sihela, Şexan, Fayde, Elqoş, Giwer, Meqlob ve Xazir bölgeleri için ortak güç oluşturulacak. Bu bölgelerin idaresini Erbil ve Bağdat birlikte yürütecek olup, güvenliği ise oluşturulacak ortak güç tarafından sağlanacak. Görüşmelerde Peşhabur (Simelka) Sınır Kapısı konusunda da anlaşmaya varıldığı ve buna göre peşmerge güçlerinin yanı sıra Irak ve ABD askerlerinin de sınır kapısının olduğu bölgede bulunacağı belirtildi.IRAK ASKERLERİ 14 YIL ARADAN SONRA PEŞHABUR'DA

Irak ve IKBY yönetimleri arasında yapılan anlaşmadan sonra 2003 savaşından sonra ilk kez Irak askerlerinin, Irak ile Suriye arasında bulunan Peşhabur sınır kapısına bugün sabah saatlerinde bir heyet ile geldikleri belirtildi. Peşhabur ve Simelka adı verilen sınır kapısı, DEAŞ'ın 2014 yılında Sincar'a (Şengal) saldırısı sırasında kaçan onbirlerce Ezidi tarafından kullanılmıştı.KÜRT ASKER VE POLİSLER KERKÜK'E DÖNÜYOR

Irak merkezi yönetim ve IKBY yönetimi arasında yapılan görüşmelerden sonra, 16 Ekim'de Irak ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile Kerkük'e düzenlediği operasyonun ardından kentten ayrılan Kürt polis ve askerlerin yeniden Kerkük'e döneceği belirtildi. Kerkük İlçeler ve Nahiyeler Polis Müdürü Tuğgeneral Serhad Kadir, kenti terk etmek zorunda kalan asker ve polislerin, bugün görevlerinin başına döneceğini söyledi. Kadir, "Irak ve Kürdistan Bölgesi içişleri bakanlıkları, Kerkük'ten göç etmek zorunda kalan subay ve polislerin, görevlerinin başına dönmesi konusunda anlaştı. Anlaşma sağlanması üzerine bugün 263 subay ve polis, Kerkük'e dönecek ve beraberinde götürdükleri resmi araçları da geri getirecektir" dedi.

Kaynak: haberinburada