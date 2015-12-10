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ırak arap birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

IRAK ARAP BİRLİĞİ'Nİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Irak'ın Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesiyle görüştüğü bildirildi.

Tarih : 10 Aralık 2015, 10:55
Puan Ver : Irak Arap Birliği'ni Olağanüstü Toplantıya Çağırdı(10/10)8


Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Cemal'in yazılı açıklamasına göre, Irak, "ülke egemenliğinin ihlalini" ele almak ve bunu kınaması için BMGK'ne üye 5 ülke ve bazı "dost" olarak nitelendirilen ülkelerle görüştü.



Irak'ın ayrıca Arap Birliği'ni de arayarak, üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarını konuyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırdığı kaydedildi.








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