IRAK ARAP BİRLİĞİ'Nİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Irak'ın Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesiyle görüştüğü bildirildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Cemal'in yazılı açıklamasına göre, Irak, "ülke egemenliğinin ihlalini" ele almak ve bunu kınaması için BMGK'ne üye 5 ülke ve bazı "dost" olarak nitelendirilen ülkelerle görüştü.
Irak'ın ayrıca Arap Birliği'ni de arayarak, üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarını konuyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırdığı kaydedildi.
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