

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Cemal'in yazılı açıklamasına göre, Irak, "ülke egemenliğinin ihlalini" ele almak ve bunu kınaması için BMGK'ne üye 5 ülke ve bazı "dost" olarak nitelendirilen ülkelerle görüştü.







Irak'ın ayrıca Arap Birliği'ni de arayarak, üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarını konuyla ilgili olağanüstü toplantıya çağırdığı kaydedildi.