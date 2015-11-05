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IPSOS'UN ANKETİNE GÖRE AKP'YE GELEN OYLARIN YÜZDE 3'Ü CHP'DEN!


IPSOS'UN ANKETİNE GÖRE AKP'YE GELEN OYLARIN YÜZDE 3'Ü CHP'DEN!
Tarih : 05 Kasım 2015, 09:50
Puan Ver : Ipsos'un Anketine Göre Akp'ye Gelen Oyların Yüzde 3'ü Chp'den!(8/10)8


IPSOS araştırma şirketinin 1 Kasım seçimlerinin hemen ertesinde, 2-3 Kasım tarihlerinde 1614 seçmenle telefonda yaptığı ankete göre, oylarını yüzde 40'tan yüzde 49'a yükselten AKP'ye gelen oyun yüzde 3'ü CHP seçmeninden geldi.



Anketten öne çıkan sonuçlar şöyle:



1- AKP'ye oylar nereden geldi?



Araştırmaya göre yüzde 49'u bulan AK Parti, 1 Kasım'da toplam oyunun yüzde 72'sini kendi seçmeninden alırken, oyunun yüzde 3'ü CHP seçmeninden, yüzde 9'u MHP seçmeninden, yüzde 2'si HDP seçmeninden geldi. Oy kullanmayanlardan aldığı oy ise yüzde 12 oldu.



2- Seçmen oy tercihinden memnun mu?



Yüzde 85'i memnun olduğunu söylüyor. Bu oran 7 Haziran'da yüzde 67'ydi.

Ankara katliamı nasıl etki yaptı?



3- Terör olayları tercihleri etkiledi mi?



Bu soruya seçmenin yüzde 13'ü “Oy vermeyi düşündüğüm partiyi değiştirdim” yanıtı verirken, yüzde 5'i yaşadığı kararsızlığın terörle sona erdiğini vurguladı. Yüzde 81'in oyu etkilenmedi.



4- Ankara katliamı kimin oyunu, nasıl etkiledi?



1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 10'u, CHP'ye verenlerin yüzde 5'i, MHP'ye verenlerin yüzde 3'ü ve HDP'ye verenlerin yüzde 5'i katliam sonrası oy vereceği partiyi değiştirdiğini söyledi.



5- Seçmen oyuna ne zaman karar verdi?



AK parti seçmeninin yüzde 4'ü sandık başında, yüzde 5'i son bir hafta içinde, yüzde 9'u son bir hafta ile iki ay içinde tercihini netleştirdi. Böylece AK Parti diyenlerin yüzde 18'inin kararını son iki ay içinde verdiği ortaya çıktı.

"Başkanlığa destek yüzde 31"



6- Bu sonuçları önceden görseydiniz hangi partiye oy verirdiniz?



Bu soruya ‘AK Parti' yanıtı verenlerin oranı yüzde 53, ‘CHP' diyenlerin oranı yüzde 25, ‘HDP' diyenlerin oranı yüzde 11 ve ‘MHP' diyenlerin oranı yüzde 9. Bu sonuç, 7 Haziran'dan 1 Kasım'a yüzde 4 oy kaybederek yüzde 12'ye gerileyen MHP'deki erimenin devam ettiğini gösteriyor.



7- Başkanlık mı, parlamenter sistem mi?



‘Türkiye başkanlık sistemine geçmelidir' diyenler yüzde 31 olurken, parlamenter sistemi tercih edenler yüzde 57'ye ulaştı.



8- Çözüm süreci devam etmeli mi?



‘İktidar çözüm sürecini yeniden başlatmalı mı' sorusuna ‘Evet' yanıtını verenler yüzde 60 olurken, araştırmaya katılanların yüzde 33'ü buna karşı çıktı.

 








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