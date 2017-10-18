İpsala Sınır Kapısı, 24 Saat Kapatılacak
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İPSALA SINIR KAPISI, 24 SAAT KAPATILACAK


İpsala Sınır Kapısı, 24 Saat Kapatılacak
Tarih : 18 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : İpsala Sınır Kapısı, 24 Saat Kapatılacak(8/10)4

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İpsala İlçesi'nden Yunanistan'a açılan Kipi ve Edirne'nin karşısındaki Kastanies Gümrük Kapısı'nda görevli personelin, yarın yapacağı grev nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nda saat 07.00'den itibaren 24 saat süreyle taze balık taşıyan TIR'lar hariç diğer TIR'ların geçişine izin verilemeyeceği belirtildi.

PAZARKULE SINIR KAPISI 09.00'DAN İTİBAREN KAPATILACAK

Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise yarın saat 09.00'dan itibaren 24 saat süreyle araç ve yaya geçişi yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İpsala Sınır Kapısı'ndan otomobil ve otobüslerin geçişleri kontrollü olarak yapılacaktır. Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde 09.00-09.00 saatleri arasında 24 saat süreyle araç ve yaya geçişi yapılamayacaktır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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