

iPhone'unuz ağırlaştıysa veya sorun yaşamaya başladıysanız, onu yeniden başlatmak çoğu zaman sorunları çözebilir. Ancak size bundan daha hızlı yardım edecek bir işlev var.



iPhone, genel olarak RAM yönetiminde başarılı olsa da, RAM içeriğini kendiniz boşaltarak telefonu hızlandırabilirsiniz. Bunun için güç düğmesini basılı tutun ve "kapatmak için kaydırın" yazısının ekrana gelmesini bekleyin. Şimdi ekrana dokunmayın, Home düğmesine basın ve basılı tutun. Birkaç saniye sonra RAM'iniz temizlenecek ve kendinizi giriş ekranınızda bulacaksınız.



Aynı ipucundan iPad ve iPod Touch'ta da faydalanabilirsiniz. Home düğmesine çift dokunduğunuzda son açtığınız uygulamaları yine göreceksiniz. Ancak bu uygulamaları açmak istediğinizde, onları baştan yüklemiş olacaksınız.