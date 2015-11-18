iPhone sahipleri, telefonlarının gittikleri her yeri kayıt altına aldığının farkında değiller. Bazı kullanıcılar için bu önemli bir detay olmayabilir ama çoğu kişi için mahremiyetleri büyük önem taşıyor.



iPhone sahipleri, telefonlarının gittikleri her yeri kayıt altına aldığının farkında değiller. Bazı kullanıcılar için bu önemli bir detay olmayabilir ama çoğu kişi için mahremiyetleri büyük önem taşıyor.



Facebook'ta gizliliklerine, mahremiyetlerine saygı gösterilmesi için kampanyalara katılan insanların farkında bile olmadan iPhone tarafından anı anına kayıt altına alınıyor olmaları, rahatsız edici bir durum.



Peki iPhone tam olarak ne yapıyor?



Apple'ın devrim yaratan akıllı telefonu iPhone, kullanıcıların lokasyonunu anı anına takip ediyor ve gittikleri her yeri, anı anına kayıt altına alıyor. Bu kayıtlara daha sonra kullanıcının hesabından kolayca erişilebiliyor. Bu nedenle, kötü niyetli biri, kullanıcının hesabına ulaşarak, hangi gün, hangi saatte, nerede bulunduğunu kontrol edebilir ve kullanıcının mahremiyetini ihlal edebilir.



iPhone'adaki bu lokasyon takip özelliği, Google'ın Android sistemine eklediği harita üzerinde kullanıcının rotasını çizen kayıt sisteminden daha da gelişmiş bir yeteneğe sahip. iPhone kullanıcıları ziyaret ettikleri bir bölgeyi haritada tıkladıklarında, kullanıcının bu adresi kaç kere ziyaret ettiği, ne kadar zaman vakit geçirdiği, hangi tarihlerde hangi saatler arasında bu adreslerde bulunduğu liste halinde önüne çıkıyor. Üstelik iPhone bu ziyaretleri, bölgedeki haritaların çözünürlüğüne bağlı olarak sokak ve apartman detayına kadar gösterebiliyor.



Elbette bu servisin, iPhone'un şarjını tükettiğini de unutmamak lazım. Lokasyon servisi cihazın şarjını acımasızca sömürmüyor olsa bile, şarjın azaldığı ve dakikalarınızın bile değerli olduğu bir anda arka planda GPS destekli bir lokasyon kayıt servisinin pili yediğini bilmek keyfinizi kaçıtmaya yeterli olabilir.



Lokasyon servisini kapatmak ve eski kayıtları silmek



iPhone kullanıcılarının lokasyon servisini kapatması mümkün. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekecek.



1-Ayarlar menüzüne gidin ve Gizlilik seçeneğine girin.



2-Lokasyon Servisleri'ni seçin.



3-Seçenekleri aşağı doğru kaydırın ve Sistem Servisleri'ni bulun.



4-Sık Ziyaret Edilen Lokasyonlar'ı bulun



5-Geçmişi Temizle seçin ve Sık Kullanılan Lokasyonlar'ı kapatın.



Ayrıca, Lokasyon Servisleri yeteneğini de kapatarak iPhone'un artık sizin gezintilerinizi kayıt altına almasını engelleyebilirsiniz. Ancak eğer Navigasyon hizmetlerine ihtiyaç duyuyorsanız, Lokasyon Servislerini açık tutmak isteyebilirsiniz. Ama gezdiği/bulunduğu yerlerin kayıt altında tutulmasını istemeyenler için yukarıdaki listedeki 5. seçeneği uygulamak yeterli olacaktır.



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