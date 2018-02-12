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iPhone'unu tuvalete düşürdü, çıkarmak isterken kolu boruya sıkıştı

İPHONE'UNU TUVALETE DÜŞÜRDÜ, ÇIKARMAK İSTERKEN KOLU BORUYA SIKIŞTI

Çin'de tuvalete düşürdüğü telefonunu almak için kolunu borudan içeriye sokan adam bulunduğu yerde sıkışıp kaldı. Utancından yarım saat sesini çıkarmayan adam sonunda pes edip yardım çağırdı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : İphone'unu Tuvalete Düşürdü, Çıkarmak İsterken Kolu Boruya Sıkıştı(6/10)2

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesindeki Liuzhou şehrinde yaşanan olayda Tan isimli adam bir kafenin tuvalete iPhone marka telefonunu düşürdü. Telefonunu almak için yere yatıp kolunu içeri sokan adam tuvalet deliğine sıkışıp kaldı.

30 DAKİKA ÇABALADI

İçine düştüğü durumdan dolayı utanan adam yardım çağırmak yerine kendi çabaları ile kurtulmaya çalıştı. 30 dakika boyunca çabalayan adam sonunda bağırarak yardım istedi.

İTFAİYE KURTARDI

911 sterlin değerindeki iPhone 8 marka telefonunu düştüğü yerden alamayacağını anlayan adam kolunu da sıkıştığı yerden kurtaramayınca bağırışlarına gelenler itfaiyeye haber verdi. Şans eseri hiçbir kemiği kırılmadan kolu sıkıştığı yerden çıkartılan adam, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tan'ın telefonu ise bulunamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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