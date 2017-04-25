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iphone'un ortalama satış fiyatı yükseliyor

İPHONE'UN ORTALAMA SATIŞ FİYATI YÜKSELİYOR

Morgan Stanley analistine göre iPhone'un ortalama satış fiyatı hızla yükselecek. Bu yükselişte iPhone 8'in çıkışı ve iPhone 7 Plus'ın popülerliği büyük paya sahip.

Tarih : 25 Nisan 2017, 10:14
Puan Ver : İphone'un Ortalama Satış Fiyatı Yükseliyor(7/10)9


Morgan Stanley analistine göre iPhone'un ortalama satış fiyatı hızla yükselecek. Bu yükselişte iPhone 8'in çıkışı ve iPhone 7 Plus'ın popülerliği büyük paya sahip.



Bildiğiniz gibi Apple uzun süredir telefonlarında önemli bir değişiklik yapmıyor. Ancak bu durum 10.yıla özel olarak hazırlanan iPhone 8 ile birlikte değişecek. Bu yıl sonunda tanıtılacak olan telefonda OLED ekran, kablosuz şarj ve uçtan uca ekran gibi birçok yeni özelliğin olması bekleniyor. Bu yeni özellikler kullanıcıları fazlasıyla heyecanlandırmış durumda. Ancak bu özelliklerle birlikte telefonun fiyatında da önemli bir değişikliğe gidilecek.



Apple'ın 10.yılına özel olarak hazırladığı telefonu 1000 doların üstünde bir fiyata satışa sunması bekleniyor. Bu da iPhone'ların ortalama satış fiyatını bir hayli etkileyecek. Morgan Stanley analistine göre 2018 yılında iPhone'un ortalama satış fiyatı 753 dolara yükselecek. Bu konudaki daha önceki tahminler ortalama satış fiyatının 675 dolar olacağını söylüyordu.



iPhone'un ortalama satış fiyatının bu kadar hızlı artmasında iPhone 8 kadar iPhone 7 Plus da ekledi oldu. iPhone 7'den yaklaşık 100 dolar daha pahalı olan Plus modelinin daha çok tercih edilmesi, satılan iPhone modellerinin daha pahalı modeller olmasına neden oldu.



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