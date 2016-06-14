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iphone'u steve jobs değil abd hükümeti icat etti

İPHONE'U STEVE JOBS DEĞİL ABD HÜKÜMETİ İCAT ETTİ

ABD Temsilciler Birliği liderlerinden Nancy Pelosi, iPhone'u Steve Jobs'un değil ABD hükümetinin icat ettiğini iddia etti. Bu açıklama yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Tarih : 14 Haziran 2016, 11:13
Puan Ver : İphone'u Steve Jobs Değil Abd Hükümeti İcat Etti(8/10)5


ABD Temsilciler Birliği liderlerinden Nancy Pelosi, iPhone'u Steve Jobs'un değil ABD hükümetinin icat ettiğini iddia etti. Bu açıklama yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.



iPhone'un mucidi kim diye sorsak tartışmasız herkesin cevabı Steve Jobs olur. Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs bugüne kadar hep iPhone'un mucidi olarak bilindi. Ancak bugün itibariyle bu durum tartışmalı bir konu haline gelmiş durumda. Çünkü Amerikalı bir siyasetçiye göre günümüzün en önemli teknolojik cihazlarından biri olan iPhone'u Steve Jobs değil ABD hükümeti icat etti.



ABD Temsilciler Birliği'nin azınlık lideri olan Nancy Pelosi, dün yaptığı konuşmada iPhone'u sanıldığı gibi Jobs'un değil, ABD hükümetinin icat ettiğini iddia etti. Pelosi'ye göre telefonun geliştirilmesi için araştırma ve geliştirmeyi ABD hükümeti yaptı. Jobs ise bu fikirleri alarak iPhone'u tasarladı. Federal araştırma birimlerinin iPhone'u icat ettiğini söyleyen Pelosi, Jobs'un ise bu fikri alarak bugün iPhone olarak bildiğimiz telefonu tasarladığını söylüyor. Şüphesiz Pelosi'nin bu açıklamaları yeni bir tartışmayı beraberinde getirecek. Şimdi gözler Apple'a çevrildi. Teknoloji dünyası şirketin bu konuda ne diyeceğini merakla bekliyor.



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