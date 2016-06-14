ABD Temsilciler Birliği liderlerinden Nancy Pelosi, iPhone'u Steve Jobs'un değil ABD hükümetinin icat ettiğini iddia etti. Bu açıklama yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.



ABD Temsilciler Birliği liderlerinden Nancy Pelosi, iPhone'u Steve Jobs'un değil ABD hükümetinin icat ettiğini iddia etti. Bu açıklama yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.



iPhone'un mucidi kim diye sorsak tartışmasız herkesin cevabı Steve Jobs olur. Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs bugüne kadar hep iPhone'un mucidi olarak bilindi. Ancak bugün itibariyle bu durum tartışmalı bir konu haline gelmiş durumda. Çünkü Amerikalı bir siyasetçiye göre günümüzün en önemli teknolojik cihazlarından biri olan iPhone'u Steve Jobs değil ABD hükümeti icat etti.



ABD Temsilciler Birliği'nin azınlık lideri olan Nancy Pelosi, dün yaptığı konuşmada iPhone'u sanıldığı gibi Jobs'un değil, ABD hükümetinin icat ettiğini iddia etti. Pelosi'ye göre telefonun geliştirilmesi için araştırma ve geliştirmeyi ABD hükümeti yaptı. Jobs ise bu fikirleri alarak iPhone'u tasarladı. Federal araştırma birimlerinin iPhone'u icat ettiğini söyleyen Pelosi, Jobs'un ise bu fikri alarak bugün iPhone olarak bildiğimiz telefonu tasarladığını söylüyor. Şüphesiz Pelosi'nin bu açıklamaları yeni bir tartışmayı beraberinde getirecek. Şimdi gözler Apple'a çevrildi. Teknoloji dünyası şirketin bu konuda ne diyeceğini merakla bekliyor.



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