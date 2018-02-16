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iPhone'ların Çökmesine Tek Bir Harf Neden Oluyor

İPHONE'LARIN ÇÖKMESİNE TEK BİR HARF NEDEN OLUYOR

iOS 11 sürümünde fark edilen bir teknik hata, iPhone'ların tek bir harf yüzünden çökmesine sebep oluyor.

Tarih : 16 Şubat 2018, 13:30
Puan Ver : İphone'ların Çökmesine Tek Bir Harf Neden Oluyor(5/10)1

Son dönemde geliştirdiği ürün ve servisler teknik sorunlarla anılan Apple, iOS 11 işletim sistemiyle çalışan iPhone'ların, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinde spesifik bir harf gördüklerinde çöktüğünü doğruladı.

HİNDİSTAN'DA KONUŞULAN DİL ÇÖKMEYE NEDEN OLUYOR

Apple tarafından doğrulanan teknik hataya göre, iOS 11 ile çalışan bir iPhone'u çökertmek için yapılması gereken tek şey, Hindistan'da konuşulan Telugu diline ait bir harfi telefona göndermek.

İtalyan Mobile World web sitesi tarafından fark edilen teknik hataya göre, iPhone'un Mesajlar uygulaması, WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail ve Outlook söz konusu Hintçe karakteri işleyemiyor ve bunun sonucunda iPhone çöküyor.

TELEGRAM VE SKYPE HATADAN ETKİLENMİYOR

Telegram ve Skype uygulamalarının söz konusu hatadan etkilenmediği belirtildi.

Hintçe karakter yüzünden kilitlenen iPhone kendini yeniden başlatırken, mesajın alındığı uygulama ise erişilemez hale geliyor. The Verge'e göre, kullanıcıların bildirimler bölümünden uygulamaya ulaşmaları ve söz konusu harfin olduğu iletiyi silmeleri sorunu gideriyor.

Apple, hatayla ilgili bilgi sahibi olduğunu ve sıradaki iOS 11.2.6 güncellemesiyle sorunun giderileceğini açıkladı. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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