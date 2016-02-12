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iphone'ları 'tuğla'ya çeviren hataya dikkat

İPHONE'LARI 'TUĞLA'YA ÇEVİREN HATAYA DİKKAT

iPhone'larda oldukça ilginç bir hata tespit edildi.

Tarih : 12 Şubat 2016, 09:46
Puan Ver : İphone'ları 'tuğla'ya Çeviren Hataya Dikkat(7/10)8


iPhone'larda oldukça ilginç bir hata tespit edildi. iPhone'un takvimini olur da 1 Ocak 1970 yaparsanız, iPhone hiçbir şekilde bir daha açılamıyor. Bu işlem iOS cihazınızı bir tuğlaya çevirmek dışında başka bir işe yaramıyor.



Eğer iPhone 5S, iPad Mini 3, iPad Air veya daha güncel Apple ürünlerinde sıradışı bir hata keşfedildi.



Amerikalı bir kullanıcı tarafından farkedilen bu bug (güvenlik açığı), cihazınızın tarihini 1 Ocak 1970 yapıp cihazınızı yeniden başlattığınızda Apple logosunda kalmasına neden oluyor ve kullanılmasını imkansız hale getiriyor.



Bu durumdaki bir cihaza iTunes üzerinden müdahale etmeniz de imkansız.



Nedeni hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan bu açık hakkında Apple da sessizliğini koruyor.



Bu olayı farkeden kullanıcı bir Apple Store'a gidip durumu anlattığında Genius'ın bile olaya bir açıklama getiremediğini belirtiyor. Cihazı yenilemekten başka bir çare olmadığını belirten Genius, kullanıcıya yeni cihaz vermiş.



Shiftdelete'in haberine göre işin ilginç tarafı ise, belirttiğimiz cihazlardan daha eski cihazlar için böyle bir tehlikenin bulunmuyor olması.



Mesela bir iPhone 5'iniz var ise, tarihinizi 1 Ocak 1970 yaptıktan sonra yeniden başlatabilirsiniz.








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