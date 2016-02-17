

Apple, iPhone'un tarihini Mayıs 1970 veya daha gerisine aldığınızda cihazınızı bir daha açamayabileceğinizi doğruladı.







Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan hata, kullanıcının iOS cihazının tarihini Mayıs 1970'ten öncesin ayarlamasıyla tetikleniyor (ilk olarak 1 Ocak 1970 denmişti). Bunun ardından telefonunuzu veya tabletinizi baştan başlattığınızda takıldığını görüyorsunuz.



Telefonu iTunes'a bağlasanız da sorun tam olarak çözülmüyor. Sorunu yaşayanlar, tuğlaya dönüşen cihazı onarmak için Apple servisine gitmekten başka çare olmadığını söylüyorlar. Bununla birlikte telefonun birkaç saat sonra kendi kendine düzeldiğini veya SIM kartı çıkararak sorunu ortadan kaldırdığını söyleyenler de var.







Bazı kullanıcılar ise başka kullanıcıları tarihi 1 Ocak 1970 olarak değiştirmeleri halinde bir sürpriz yumurtanın etkinleşeceğini söyleyerek kandırmayı başardılar.



Apple'ın sitesi, bu sorunun "gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle" çözeceğini söylüyor. Ancak firma, hatanın tam olarak neden kaynaklandığını halen açıklamış değil. Tarihinizi değiştirerek cihazınızı kilitlediyseniz, güncellemeyi muhtemelen alamayacağınızdan Apple'a başvurmanızda fayda var.