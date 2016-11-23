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iphone'ları donduran videoya aman dikkat

İPHONE'LARI DONDURAN VİDEOYA AMAN DİKKAT

Vine video uygulamasının Çin merkezli versiyonu diyebileceğimiz Miaopai'de yer alan bir video iPhone 4'ten iPhone 7'ye kadar olan tüm modelleri kilitleyebiliyor.

Tarih : 23 Kasım 2016, 10:45
Puan Ver : İphone'ları Donduran Videoya Aman Dikkat(9/10)9


Miaopoi adlı uygulamadaki videolar, normal şartlar altında iPhone'lardaki bütünleşik video oynatıcısında oynatılabiliyor. Hatta cihazların kilitlenmesine sebep olan 5 saniyelik video da bunlardan birisi ancak bir farkla: Video bittiğinde iPhone'unuz yavaşlıyor, birkaç saniye veya 1 dakika içerisinde kilitleniyor ve cihazınızı baştan başlatmak zorunda kalıyorsunuz.



Arkadaşlarınız ufak bir şaka yapmak üzere bu videonun bağlantısını size gönderebileceğini unutmamak gerek. iOS 5 mobil işletim sistemi itibarıyla iPhone 4ile iPhone 7 arasındaki modelleri etkileyen videonun özellikle daha eski modellerde daha çabuk kilitlenmelere yol açtığı belirtiliyor.



Neyse ki cihazınızı modeline göre uygulayacağınız tuş kombinasyonu ile baştan başlattıktan sonra hiçbir sorun kalmıyor. Yani bu video ne virüs saçıyor ne de kötü amaçlı bir yazılım yüklüyor. iPhone'ların birçoğunda yeniden başlatma işlemini Ana Ekran ve Güç tuşlarına basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. iPhone 7'lerde ise Güç ve Ses tuşlarına basmanız gerekiyor.



Habere göre bu videoyu iPhone'ları kilitleyecek kadar özel kılanın ne olduğu tam olarak bilinmiyor ancak sorunun iOS'un medya işleme biçimiyle ilgili olduğu düşünülüyor.



Konuyla ilgili olarak Apple cephesinden bir açıklama ise henüz yapılmış değil.



 



kaynak:sabah








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