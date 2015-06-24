İPHONE'LARDA O TUŞ ARTIK OLMAYACAK
Yeni bir iddiaya göre Apple, home düğmesini gelecekteki iPhone'larından çıkarmayı planlıyor.
Rapora göre geliştirmeler, home düğmesinin kaldırılmasıyla ve ekranın boş kalan kısma doğru büyütülmesiyle sonuçlanabilir. Teknolojinin iPhone'da kullanılmaya hazır olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor, ancak bizce bu sene çıkması beklenen iPhone 6S'e yetişmesi zor görünüyor. Bunun yanında, henüz her şey söylentiden ibaret olduğundan, düğmesiz iPhone için hemen çok fazla heyecanlanmamakta fayda var.
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