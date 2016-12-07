İPHONE'LAR PATLAMAYA BAŞLADI
Akıllı telefonlar için 2016, teknoloji dünyası için uğursuz yıl olarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Samsung Note 7'lerin patlama haberleri ile çalkalanan 2016 yılı, iPhone patlama haberleri ile son bulacağı düşünülüyor.
2016 yılı, teknoloji camiası açısından akıllı telefonların patlama haberleri ile geçti. Kimi kişiler tarafından bu yıl, teknoloji dünyasının uğursuz yılı olarak nitelendirilirken yılın sonuna yanaştığımız günlerde iPhone telefonların da patlama haberleri gelmeye başladı.
Çin'deki Şangay Tüketici Grubu, birkaç hafta içerisinde 8 adet iPhone pilinin patladığını duyurdu. Hazırlanan rapor göre telefonlar durduk yere değil aldığı darbeler sonucu patladığı açıklandı.
Fakat teknoloji devi Apple için sorun bununla da sınırlı kalmadı. iPhone 6 ve 6S modelleri için bazı sorunları kabul etti. Şirketin yaptığı açıklamada bir seri iPhone'ların bataryalarında sorun olduğu belirtildi. Akabinde tespit edilen sorunlu telefonlar için ücretsiz batarya değişimi başlatıldı.
Son zamanlarda sıkça gelen haberlerin önüne geçmek için Apple, iPhone pil sorununu çözecek yazılım geliştirdiğini belirtti. Bu yazılım sayesinde iPhone'lardaki batarya sorunu tespit edilerek sorunların çözüme kavuşturulması hedefleniyor.
kaynak:yenişafak
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