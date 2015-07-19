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iphone'dan daha pahalı kılıf

İPHONE'DAN DAHA PAHALI KILIF

iPhone kullananlar cihazlarına aşırı değer veriyor ve de zarar gelmesin diye de abartı şekilde koruma yöntemlerine gidebiliyorlar.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:36
Puan Ver : İphone'dan Daha Pahalı Kılıf(7/10)6


iPhone kullananlar cihazlarına aşırı değer veriyor ve de zarar gelmesin diye de abartı şekilde koruma yöntemlerine gidebiliyorlar. Tabi zarar gelmesin diye de ekstra paralar vermek gerekiyor. Bu durumun son örneği ise Gresso Regal Case kılıfı. Gresso Regal Case İphone 6 için özel olarak tasarlanmış olan Gresso Regal Case kılıfların kalitesinden şüphe yok. İnceliği, kullanışlılığı, elden kaymaması, hoş durması her şey mükemmel ancak Gresso Regal Case telefon kılıfının fiyatı 1.000 dolar. Ürünün sadece kılıf olduğunu tekrar hatırlatma fayda var.



Bu kılıf ile ek olarak yapacağınız bir etkinlik veya ek bir özelliği yok. Sıradan kılıflarla aynı özellikte ancak altından üretildiği için telefon kılıfının fiyatı 1.000 dolar. Böyle bir kılıfın üst segment kullanıcılarına hitap ettiğini söylemek gerekir. Gerçi altın alıp köşede biriktirmeden ise dilerseniz cihazınız üzerinde geleceğe yatırım yapabilirsiniz.








Etiketler: İphone  Dan  Daha  Pahalı  Kılıf    haber

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