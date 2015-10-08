

Henüz daha bir ay bile geçmeden iOS platformunda ikinci virüs krizi gündemde. Bir güvenlik şirketi tarafından paylaşılan rapora göre, iOS cihazlara bulaşan yeni virüs türü bulundu. YiSpector olarak adlandırılan bu yeni virüsün yaratabileceğin güvenlik tehditleri haberimizde.



Geçtiğimiz ay XcodeGhost adı verilen virüsü gündeme taşıyan Palo Alto Networks yeni bir güvenlik krizini gündeme taşıdı. Güvenlik firması, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir raporda YiSpector adlı yeni bir virüsten bahsediyor. Söz konusu virüs iOS kullanan mobil Apple cihazlarını tehdit ediyor. XcodeGhost ile ilgili detaylara XcodeGhost adlı zararlı yazılım iOS'a zarar veriyor! başlığımızdan ulaşabilirsiniz.



Android cephesinde ikinci Stagefright skandalından sonra böyle bir raporun ortaya çıkması akıllara bazı soru işaretleri getiriyor. Ancak buradaki sorun Android gibi kapsamlı değil. YiSpector şimdilik Çin ve Tayvan bölgesini etkiliyor gibi duruyor.



Siber güvenlik firması, YiSpector isimli virüsün Safari üzerinden bulaştığını söylüyor. İddiaya göre App Store içerisindeki bazı uygulamaların içerisine, Apple'ın politikalarına aykırı reklamlar gizleniyor. Bu reklamlara tıkladığınızda YiSpector isimli virüs devreye giriyor. Söz konusu virüs, Safari'nin varsayılan arama motorunu değiştiriyor. Sık kullanılan olarak kaydettiğiniz linkleri değiştirebilen virüs, cihazınıza özel kimlik bilgilerini çalıyor. Tüm bu işlemleri kullanıcı izni olmadan yapabiliyor.



Palo Alto Networks'ün yayınladığı rapora göre bu reklamlar pornografik içerikte oluyor. Kullanıcılar reklama bu şekilde yönlendiriliyor. Normal şartlar altında Apple, bu tarz reklamlara izin vermiyor. Sorun zaten buradan kaynaklanıyor. Bazı uygulamaların Apple politikalarının onaylamadığı bir reklam ağını kullandığı söyleniyor. Daha önce jailbreak işlemi görmüş iOS cihazlarda bu tarz sorunlar gündeme gelmişti. Ancak jailbreak yapılmamış bir cihazda Apple'ın onaylamadığı virüslü reklamların gözden kaçması şaşırtıcı. Tedbir olarak cihazınızdaki uygulamalarda çıkan reklamlardan bir süreliğine uzak durabilirsiniz.



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