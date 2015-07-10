

Apple; cep telefonları için ürün değiştirme şartlarını yeniden belirledi.



Apple'ın yeni garanti politikasına göre pil kapasitesi yüzde 80'in altına düşen elektronik cihazlar değişime tabi tutulacak. iPhone, iPad ve diğer Apple ürünleri bulunan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir politika değişikliğine giden ABD merkezli şirket, garanti kapsamına giren ürünlerin değişime tabi tutulduğu standartlarını yeniden belirledi.



Daha önce ürün değişimi için batarya kapasitesinin yüzde 50'nin altında olma şartını koşan Apple, yeni karar kapsamında pil kapasitesi yüzde 80'in altına düşen elektronik cihazları değiştirecek.



Uygulamadan yararlanmanın tek şartı ise ürünün 10 Nisan 2015'ten sonra satın alınmış olması. Apple iPhone'ların yanı sıra iPod, Apple Watch ve bilgisayarlar için de aynı değişim programını uygulayacak.



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