Apple'ın son dönemde giriştiği geniş ekranlı iPhone modeli fikri ile başarılı bir satış grafiği yakalamayı başardı.iPhone serisinin yeni üyesi iPhone 7 ise ne zaman piyasaya çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Geniş ekranlı iPhone modelleriyle oldukça başarılı bir satış grafiğine ulaşan Apple'ın üzerinde çalıştığı iPhone 7, şirketin yakın takipçisi olan Yasser Farahi'ye yeni iPhone modelinin neye benzeyeceği sorulduğunda, başarılı tasarımcıdan muhtemel bir görünüm geldi.







Apple'ın 2015'te akıllı telefonlarda birçok güncellemeye gideceğini kaydeden uzmanlar, bu nedenle Apple hayranlarının 2015'te çıkacak yeni ürünlerle şoka girebileceğini ifade etti.Yayınlanan birçok raporun bu yönde verilebilecek bir kararı desteklediğini kaydeden uzmanlar, 2015'in ilk yarısında iPhone 6s'in ikinci yarısında da iPhone 7'nin satışa sunulabileceğini iddia etti.







Tayvanlı yetkililer ise, teknoloji sitesi Techno Buffallo'ya yaptığı açıklamada Apple'ın yeni telefonlarında çift RAM kullanacağını ifade etti. Yetkililer böylelikle yeni telefonlarda 2 GB RAM, tabletlerde ise 4 GB RAM olacağını kaydetti.







Yetkililerin ortaya attığı bir başka iddia ise, Apple'ın mini bir iPhone yapabileceği yönünde oldu. Bu ürünün de 2015'te piyasada yer alabileceğini ifade eden yetkililer telefonun 4 inç ekranlı olabileceğini belirtti.







Telefon devini yakından takip eden Yasser Farahi'ye yeni cihazın neye benzeyeceği sorulduğunda, cevap olarak muhtemel bir iPhone 7 tasarımı paylaştı.







Farahi, şirketin yeni modeli hakkında fikir yürüten ilk kişi değil. Teknoloji sitelerinin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberlerinde iPhone serisinin yeni üyesinin temel özellikleri şimdiden tartışılmaya başlandı. Android işletim sistemi ile çalışan bazı akıllı cihazlar bir süredir kablosuz şarj özelliğine (Wireless charging) sahip. iPhone 7'de de bu özelliğin bulunacağı tahmin ediliyor.







iPhone 6'da olduğu gibi 4.7 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen yeni iPhone'un 5GB RAM'e sahip olacağı sıklıkla dile getirilen iddialar arasında. Başka bir söylentiye göre ise yeni akıllı telefonun hafızası, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'tan farklı olmayacak ve ürün, 16, 64 ve 128 GB kapasite seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Apple'ın yeni modelinin iOS 9 ya da iOS 10 işletim sistemi ile çalışacağı tahmin edilirken, 2016 yılında tanıtılması bekleniyor.







İPHONE 7 İÇİN BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLER







4 inç'lik yeni model







Verilen bilgilerde dikkat çekici bir nokta ise Apple'ın Eylül için 3 yeni iPhone modeli tanıtmaya hazırlandığı yönünde. iPhone 6 ve 6 Plus lansmanından kısa bir süre sonra ortaya 4 inç ekranlı yeni iPhone iddiaları gerçek olabilir. Digitimes'ın kaynakları da Apple'ın tek elle kullanıma önem veren ve 4 inç'ten vazgeçemeyen kullanıcılar için yeni bir iPhone modeli duyuracağını doğruluyor.







Safir Kristal Cam Ekran







2014 yılında iPhone 6 modelinin safir kristal cam ekran olarak çıkacağı söylentileri gerçek olmadı. Ve görünüşe göre, birçok iPhone kullanıcısının iPhone 6 modelinin kolay çizldiği yönünde şikayeti var. 2014 yılında Apple firmasının safir cam üreten bir şirket ile anlaştığı söylentileri çoğaldı. Bu nedenle, Apple'ın iPhone 7 üzerinde safir kristal cam ekranı kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor.







Kablosuz Şarj







Kablosuz Şarj özelliği Android cihazların bir çoğunda ve Samsung'un yaklaşan amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S6'da mevcut olacak. Bu nedenle, Kablosuz şarj özelliği herhangi bir benzer akıllı telefonlarda bulunuyorsa bu, Apple iPhone 7'ye bir katma değer olacaktır.







Geliştirilmiş Pil Ömrü







Android akıllı telefonların pil ömrü her yeni modelde biraz daha artıyor. Buna rağmen iPhone'ların pil ömrü hala beklentilerin altında kalıyor. Ve dahası, android telefonlar en yeni donanım birimleri ile daha az güç kullanan, olağanüstü performans yeteneğine sahip. Ve bu nedenle, Apple daha az güç tüketen işlemci ile pil ömrünü uzatmayı hedefliyor.







Su geçirmez Dış Gövde







Son birkaç yıl içinde piyasaya ya su geçirmez dış gövdesi olan ya da suya dayanıklı kaplama ile üretilmiş bir çok telefon modeli sunuldu. Samsung Galaxy S5 ve Sony Xperia serisi bu örneklerden bazılarıdır. Apple'ın iPhone7 modelinde su geçirmezliğe çok önem vereceği söyleniyor. Söylentiler doğruysa, sadece dış gövde ve ana devre kartları değil tüm telefon su geçirmez olacak.







Mükemmel Ekran Çözünürlüğü







Samsung telefonlar ile Apple cihazları karşılaştırdığımızda, Samsung cihazların üstün çözünürlük farkı her zaman göze çarpıyor. Teknoloji devi Apple, iPhone 6 Plus modelinde ilk Full HD cihazını sundu. Bu nedenle, önümüzdeki Apple iPhone 7 modeli Quad HD ekrana sahip olabilir.







Force Dokunmatik Ekran







iPhone 7, Force Touch dokunmatik ekran teknolojisi ile sert bir dokunuş ve hafif bir ayırt yeteneğine sahip olacak. Bu özel Force Touch, esnek Retina ekrandaki minik elektrotları kullanarak, hafif bir dokunuş ile güçlü bir basma hareketi arasındaki farkı anlıyor ve istenildiği zaman ekrandaki içeriklerle ilgili belirli kontrollere anında erişim sağlıyor.







Not: iPhone 7'ye ait veriler yabancı kaynaklardan derlenmiş olup gerçek verileri kapsamamaktadır.







