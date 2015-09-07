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iphone yine hayat kurtardı!

İPHONE YİNE HAYAT KURTARDI!

Kalifornia'ya yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisinin hayatını, cebinde taşıdığı iPhone 5s kurtardı. Polis raporuna göre kurbanın yaşamasının tek sebebi, cebindeki iPhone 5s. Sahibinin ölmesini engelleyen iPhone'un fotoğrafı haberimizde.

Tarih : 07 Eylül 2015, 09:57
Puan Ver : İphone Yine Hayat Kurtardı!(10/10)12


Kalifornia'ya yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisinin hayatını, cebinde taşıdığı iPhone 5s kurtardı. Polis raporuna göre kurbanın yaşamasının tek sebebi, cebindeki iPhone 5s. Sahibinin ölmesini engelleyen iPhone'un fotoğrafı haberimizde.



Hemen her ay yeni bir hayat kurtaran akıllı telefon haberi gündeme geliyor. NBC'nin haberine göre ismini vermek isteyen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi akşam 23.00 sularında evine doğru yürüyordu. Arkasından yaklaşan soyguncuyu fark eden öğrenci, soyguncunun ateş etmesiyle yere düştü. Ardından soyguncu kaçtı ve olay yerine polis geldi. Öğrenci kimliğinin ortaya çıkmasını istemedi ancak oda arkadaşının röportajıyla ve polis raporunda yer alan bilgiye göre kurbanın hayatta kalmasının tek sebebi akıllı telefonu.



Haberimizin içerisinde merminin sahibine temas etmesini engelleyen iPhone 5s'i görüyorsunuz. Bir şekilde merminin yönünü değiştirip darbenin etkisini azaltan telefon, sahibinin ölmesini engelledi. Kurbanın ev arkadaşının verdiği röportaja göre, 24 yaşındaki öğrenci yere düştüğünü ancak herhangi bir yerinin kanamadığını fark ediyor. O sırada kıyafetinin yırtık olduğunu görüyor. Elini cebine soktuğunda ise telefonunu oraya koyduğunu hatırlıyor. Akıllı telefonlar bir hayat daha kurtardı.



Xperia Z5 ve Xperia Z3 kamera karşılaştırması! – Video








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