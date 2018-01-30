Apple'ın bu yıl 3 farklı iPhone tanıtacağını zaten biliyorduk. Ama bu 3 yeni iPhone'un isim ve özellikleri ilk kez ortaya çıktı!

Daha önce yayınladığımız haberde, 2018'de 3 farklı boyutta iPhone ile karşılaşma ihtimalimizden bahsetmiştik. Şimdiyse tahminleri çoğu kez tutan KGI Securites analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2018 planlarından bahsetmek için karşımızda. Apple'ın yapacaklarından büyülenmeyi bekliyorsanız, beklentinizi azaltmanızda muhtemelen fayda var.

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Kuo, şaşırtıcı olmayacak bir biçimde, Apple'ın 2018'de iPhone X görünümlü üç telefon tanıtacağını söylüyor. Ama Kuo'nun açıklamalarında, bu modellerin isimleri de var. Bu telefonlar, ikinci nesil 5,8 inç iPhone X, 6,5 inç'lik iPhone X Plus ve devasa 6,5 inç'lik iPhone X SE'den oluşacak.

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Kuo'ya göre üç telefonun da pil boyutu büyüyecek. Analist, iPhone X'in pil kapasitesinin 2.715mAh'den 2.800mAh'e yükseleceğini, iPhone X iPlus'ın 3.300-3.400mAh'lik pille geleceğini, iPhone X SE'nin ise 2.950mAh'lik bir pille geleceğini söylüyor. Çince web sitesi ET News da bu bilgileri destekliyor.

iPhone X SE'nin pilinin iPhone X'teki gibi L şeklinde olmayacağı ve aynı gelişmiş teknolojiyi kullanmayacağı söyleniyor. Bu modelde OLED ekrana, çift kameraya ve hatta 3D Touch'a da yer verilmeyeceği iddia ediliyor.

Kuo, ikinci nesil iPhone X'in fiyatının düşeceğine dair iddiaların doğru olmadığını söylüyor. Analist, ikinci nesil iPhone X'in fiyatının yine 1.000 dolardan başlayacağını, iPhone X Plus'ın ise daha pahalı olacağını (1.200 - 1.300 dolar arasında) söylüyor. iPhone X SE'nin ise 700 - 800 dolar arasında bir fiyatla gelmesi bekleniyor.

Apple'ın iPhone'ların fiyatını 349 - 1.150 dolar seviyesinden 449 - 1.400 dolar seviyesine çıkartmak gibi bir riski neden aldığı henüz belli değil. Apple'a bağlılığıyla tanınan iPhone sahiplerinin sadakati, görünüşe göre 2018'de ciddi bir biçimde sınanacak.

Kaynak: haberinburada