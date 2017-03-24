Apple dün yeni iPad modeli ve kırmızı iPhone 7 modelleri haricinde, iPhone SE modeli üzerinde de bazı oynamalar yaptı.



Apple dün yeni iPad modeli ve kırmızı iPhone 7 modelleri haricinde, iPhone SE modeli üzerinde de bazı oynamalar yaptı.



Apple'ın 4 inçlik ekrana sahip akıllı telefonu iPhone SE, geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu. Tasarım anlamındaiPhone 5sile birebir aynı olan cihaz, teknik özellikler bakımından ise iPhone 6sile yarışır nitelikteydi. İlk olarak satışa sunulduğunda 16GBve 64GB'lık iki farklı opsiyona sahip olan iPhone SE'nin bu modelleri satıştan kaldırıldı.



Geçtiğimiz gün online satış sayfasını güncelleyen Apple, yeni iPadmodeli ve kırmızı iPhone 7modelleri haricinde, iPhone SEüzerinde de ufak bir oynama yaptı.



Cupertinomerkezli teknoloji ve yazılım devi, 16 ve 64GB'lıkiPhone SEmodellerini satıştan çekerek bunların yerine 32 ve 128GB'lık modelleri getirdi. Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunulacak olan bu modellerin fiyatı ise 2399 TL ve 2899 TL olarak belirlenmiş durumda.



Öte yandan, bu modellerin de aynı yeni iPadve kırmızı iPhone 7'ler gibi 24 Mart'tan sonra sipariş verilebileceğini belirtelim.



Dip not olarak ufak bir tavsiyede de bulunalım. Eğer 4 inçlik ekran konusunda bir takıntınız yoksa,iPhone SE'yi almak yerine iPhone 6almak daha mantıklı olacaktır. İlla da 4 inç olsun diyorsanız da iPhone 5salarak hatırı sayılır miktarda tasarruf sağlayabilirsiniz. Yine de karar sizlerin.



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