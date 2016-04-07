Apple iPhone SE maliyet bilgisi ile karşımızda. Apple, iPhone SE'yi kaç paraya mal ediyor? iPhone SE'nin içerisindeki parçaların değeri ne kadar? Detayları haberimizde.



Apple iPhone SE maliyet bilgisi ile karşımızda. Apple, iPhone SE'yi kaç paraya mal ediyor? iPhone SE'nin içerisindeki parçaların değeri ne kadar? Detayları haberimizde.



Apple geçtiğimiz ay 4 inç ekranlı yeni bir iPhone modeli duyurdu. Aslında bu model, tasarım itibariyle iPhone 5s, donanım özellikleri itibariyle ise iPhone 6s'in neredeyse tamamen aynısı. Uygun fiyatlı olarak satılan bu telefon sizce kaç paraya üretiliyor? IHS isimli analiz şirketi rakamları açıkladı.



iPhone SE maliyeti!



Yurtdışında 399 Dolardan satılan Apple iPhone SE modeli, ülkemizde ise 1999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Cihazda 4 inç büyüklükte bir ekran olmasına karşın, işlemcisi, GPU birimi, kamerası ve RAM miktarı iPhone 6s ile aynı. Dolayısıyla telefonun maliyeti merak konusu oluyor.



Recode isimli sitenin haberine göre iPhone SE maliyeti sadece 170 Dolar. Bu miktarın 22 Dolarını Apple A9 yongası oluşturuyor. Telefonun Qualcamm tarafından yapılan hücresel modeli 15 Dolar, LG tarafından üretilen ekranı ile 20 Dolar. Diğer bileşenlerle birlikte rakam 170 Dolara kadar çıkıyor.



Güncel döviz kuru ile düşünecek olursak telefonun maliyeti yaklaşık 480 TL oluyor. Vergiler ve Apple'ın karıyla birlikte bu cihaz 8 Nisan tarihi itibariyle ülkemizde satışa çıkacak. Her zaman olduğu gibi Apple yine yüksek bir kar marjı ile karşımıza çıkıyor. Bu kar marjı cihazın önümüzdeki yıllarda indirime girebilmesini mümkün kılacak.



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