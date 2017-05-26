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iphone se, iphone 7'yi geride bıraktı

İPHONE SE, İPHONE 7'Yİ GERİDE BIRAKTI

iPhone SE, iPhone 7 Plus, Galaxy S7 ve Galaxy S6 edge gibi güçlü rakipleri geride bırakarak kullanıcı memnuniyet indeksinde bir numaraya oturdu.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:37
Puan Ver : İphone Se, İphone 7'yi Geride Bıraktı(6/10)7


iPhone SE, iPhone 7 Plus, Galaxy S7 ve Galaxy S6 edge gibi güçlü rakipleri geride bırakarak kullanıcı memnuniyet indeksinde bir numaraya oturdu.



Her yıl yayınlanan Amerikan Kullanıcı Memnuniyeti Endeksi(ACSI)'nin bu yılki sayısı yayınlandı. Yayınlanan bu yeni rapor hangi telefonları satın alanların cihazlarından oldukça memnun olduğunu bir kez daha çıkardı. Bu yılki ACSI raporu hiç beklemediğimiz bir birinciye sahip. Galaxy S6 ve iPhone 7 gibi popüler telefonları geride bırakan iPhone SE, kullanıcıların en memnun olduğu akıllı telefon oldu.



Kullanıcı memnuniyetinde 87 puan alan iPhone SE ACSI listesinde ilk sırada yer alırken, onu Samsung'un geçtiğimiz yıl çıkardığı amiral gemisi Galaxy S6 edge ve iPhone 7 Plus izledi. 37 bine yakın katılımcının görüşü alınarak hazırlanan bu raporda 2016 Mayıs ile 2017 Nisan arasında yapılan araştırmalarla hazırlandı. Bu yüzden bu yılın başında çıkan Galaxy S8 araştırmaya dahil edilmedi.



Listenin neredeyse tamamını Apple ve Samsung'un telefonları oluştururken, Motorola ve LG'de Moto G ve LG G4 ile listeye girmeyi başardı.



Yeni iPad Pro işte böyle görünecek!








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