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iphone se, huawei ve xiaomi kullanıcılarını çaldı

İPHONE SE, HUAWEİ VE XİAOMİ KULLANICILARINI ÇALDI

iPhone SE'nin çıkışı Apple'e yepyeni kullanıcılar kazandırdı. Apple bu sayede Huawei ve Xiaomi gibi Çinli telefon üreticilerinin kullanıcılarını çalmayı başardı.

Tarih : 24 Nisan 2016, 09:46
Puan Ver : İphone Se, Huawei Ve Xiaomi Kullanıcılarını Çaldı(5/10)6


Apple 4 inçlik yeni telefonu iPhone SE'yi geçtiğimiz ay satışa sundu. Şirketin diğer telefonlarından çok daha ucuz olan iPhone SE pek beğenilmedi ama yinede telefonun satışları oldukça iyi başladı.



Apple resmi rakamları açıklamasada telefonun oldukça iyi sattığı söyleniyordu. Çin'den gelen yeni bilgilerde bu söylentileri destekler nitelikte.



Çin basınında yer alan bilgilere göre ülkenin en büyük telefon üreticileri olan Huawei ve Xiaomi'nin telefon satışlarında düşüş yaşandı. Bu düşüşün bir numaralı nedeni ise iPhone SE'den başkası değil.



Apple'ın yıllar sonra düşük maliyetli bir telefon satışa çıkarması Apple'a yepyeni bir kullanıcı kitlesi kazandırdı. Normalde Apple telefonlarının çok pahalı bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılar da SE sayesinde iPhone ailesine katıldılar. Apple bu sayede Huawei ve Xiaomi gibi şirketlerden kullanıcı çalmış oldu.








Etiketler: İphone  Se  Huawei  Ve  Xiaomi  Kullanıcılarını  Çaldı    haber

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